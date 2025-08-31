domingo 31 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Política 31-08-2025
    Destacan inicio de la entrega de beneficios de la Reforma de Pensiones
    Publicidad 12

    El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dio cuenta del avance de la implementación de la Reforma de Pensiones, la cual entregará sus primeros beneficios a partir de septiembre, con el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a 250 mil pesos.
    Recordó que comenzará a pagarse el próximo mes para pensionados de 82 años y más y luego seguirá extendiéndose gradualmente para otros grupos etarios hasta que en 2027 todas las personas mayores de 65 años recibirán una PGU de 250 mil pesos.
    Asimismo, explicó que desde enero de 2026 se iniciará el pago de los beneficios del Seguro Social Previsional, que permitirá incrementar las pensiones actuales y futuras, además de corregir desigualdades históricas que afectan principalmente a las mujeres, beneficiando de esa forma a cerca de tres millones de personas, que verán un aumento en sus jubilaciones entre un 14% y un 35%.
    Cabe recordar que el proceso de implementación comenzó en agosto, con el pago de la nueva cotización del 1% extra del empleador, que crecerá gradualmente hasta llegar al 7% en 2033.

    Freddy Mora | Imprimir | 42

    Otras noticias

    Diputado Guzmán (Evópoli) exige formalización y prisión preventiva para responsables en Caso Bruma
    Diputado Guzmán (Evópoli) exige formalización y prisión preventiva…
    Gobierno entregó Carpetas de Calificación de víctimas a familiares de Detenidos Desaparecidos
    Gobierno entregó Carpetas de Calificación de víctimas a familiares de…
    Radicales de Linares apoyan candidatura a la reelección de Diputada Consuelo Veloso
    Radicales de Linares apoyan candidatura a la reelección de Diputada Consuelo…
    Diputado Celedón (Ind) tras audio del capitán del Cobra en Caso Bruma: “Estamos frente a un delito gravísimo como el homicidio”
    Diputado Celedón (Ind) tras audio del capitán del Cobra en Caso Bruma:…
    Cámara: comisión estudia proyecto que incluye beneficios tributarios para la clase media
    Cámara: comisión estudia proyecto que incluye beneficios tributarios…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para