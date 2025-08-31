Política 31-08-2025

Destacan inicio de la entrega de beneficios de la Reforma de Pensiones



El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dio cuenta del avance de la implementación de la Reforma de Pensiones, la cual entregará sus primeros beneficios a partir de septiembre, con el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a 250 mil pesos.

Recordó que comenzará a pagarse el próximo mes para pensionados de 82 años y más y luego seguirá extendiéndose gradualmente para otros grupos etarios hasta que en 2027 todas las personas mayores de 65 años recibirán una PGU de 250 mil pesos.

Asimismo, explicó que desde enero de 2026 se iniciará el pago de los beneficios del Seguro Social Previsional, que permitirá incrementar las pensiones actuales y futuras, además de corregir desigualdades históricas que afectan principalmente a las mujeres, beneficiando de esa forma a cerca de tres millones de personas, que verán un aumento en sus jubilaciones entre un 14% y un 35%.

Cabe recordar que el proceso de implementación comenzó en agosto, con el pago de la nueva cotización del 1% extra del empleador, que crecerá gradualmente hasta llegar al 7% en 2033.



