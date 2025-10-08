Opinión 08-10-2025

Destorciendo mis días



Oscar Mellado Norambuena



Destuerzo en mis versos aquellos mis días

Risas por doquier, penas escondidas

Aquí en recuerdos lo que fue es presente

Lo dice el latir, ese que no miente.



Donde van las mariposas, sin sus primaveras

Donde va el anciano si no coge rosas

De esos sus jardines de hermosa niñez

Con lágrimas secas, riega, más de alguna vez.



Jugábamos cabros en calles de tierras

A pata pela tras de la de trapo

Ninguno tenía pá comprar zapatos

Ni daba vergüenza el andar descalzo.



Recuerdo aquel beso que fue el primero

No se si era otoño o tal vez enero

Solo sé que añoro ese beso puro

Casto e inocente como no hay ninguno.



Porque está pena por lo que se ha ido.

Qué encanto nos deja lo ya transcurrido

Quién no lleva en sí y a veces desea

Que regrese aquello que en el alma lleva.













