Hoy
miércoles 08 de octubre del 2025
Opinión 08-10-2025
Destorciendo mis días
Oscar Mellado Norambuena
Destuerzo en mis versos aquellos mis días
Risas por doquier, penas escondidas
Aquí en recuerdos lo que fue es presente
Lo dice el latir, ese que no miente.
Donde van las mariposas, sin sus primaveras
Donde va el anciano si no coge rosas
De esos sus jardines de hermosa niñez
Con lágrimas secas, riega, más de alguna vez.
Jugábamos cabros en calles de tierras
A pata pela tras de la de trapo
Ninguno tenía pá comprar zapatos
Ni daba vergüenza el andar descalzo.
Recuerdo aquel beso que fue el primero
No se si era otoño o tal vez enero
Solo sé que añoro ese beso puro
Casto e inocente como no hay ninguno.
Porque está pena por lo que se ha ido.
Qué encanto nos deja lo ya transcurrido
Quién no lleva en sí y a veces desea
Que regrese aquello que en el alma lleva.
