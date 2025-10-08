miércoles 08 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Opinión 08-10-2025
    Destorciendo mis días
    Oscar Mellado Norambuena

    Destuerzo en mis versos aquellos mis días
    Risas por doquier, penas escondidas
    Aquí en recuerdos lo que fue es presente
    Lo dice el latir, ese que no miente.

    Donde van las mariposas, sin sus primaveras
    Donde va el anciano si no coge rosas
    De esos sus jardines de hermosa niñez
    Con lágrimas secas, riega, más de alguna vez.

    Jugábamos cabros en calles de tierras
    A pata pela tras de la de trapo
    Ninguno tenía pá comprar zapatos
    Ni daba vergüenza el andar descalzo.

    Recuerdo aquel beso que fue el primero
    No se si era otoño o tal vez enero
    Solo sé que añoro ese beso puro
    Casto e inocente como no hay ninguno.

    Porque está pena por lo que se ha ido.
    Qué encanto nos deja lo ya transcurrido
    Quién no lleva en sí y a veces desea
    Que regrese aquello que en el alma lleva.






