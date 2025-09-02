Editorial 02-09-2025

Detallan aspectos del Plan de Actividades y de Seguridad para Fiestas Patrias en la Provincia de Linares



La delegada presidencial Aly Valderrama, junto con el director de la Escuela Artillería, coronel Alejandro Rubilar y el prefecto de la Prefectura de Carabineros Linares, coronel Fernando Osses, dieron a conocer antecedentes sobre los desfiles de Fiestas Patrias, medidas de seguridad en eventos masivos y comercio, además del despliegue preventivo de accidentes de tránsito.

Segú explicó la delegada Aly Valderrama, “lo que queremos hacer en este inicio de un mes tan significativo para nuestro país, es enviar un mensaje a la comunidad de que se organice para tener unas Fiestas Patrias 2025 con normalidad, sin tragedias que lamentar. Por eso, junto a Carabineros y el Ejército, confirmamos que se están tomando las medidas para la seguridad pública y para que todos participen de desfiles y actividades como ramadas y fiestas de la chilenidad”.

Por su parte, el director de la Escuela de Artillería de Linares, coronel Alejandro Rubilar, detalló que “nosotros estamos garantizando que los efectivos estén en todas las comunas donde se realizarán los Desfiles de Fiestas Patrias, que es una tradición. Y también tenemos planificadas actividades con la Ciudadanía, como este viernes una jornada en Plaza de Armar y el fin de semana, una visita guidada por el día del Patrimonio castrense”:

En tanto, el coronel Fernando Osses, Prefecto de Carabineros en las provincias de Cauquenes y Linares, indicó que “a partir de este 1 de septiembre, activamos mayor presencia en sitios de alta concurrencia de público, en eventos, comercio, patrullajes diurnos, todo esto para prevenir y perseguir delitos contra la propiedad y las personas. Por lo pronto, junto a otras instituciones como SENDA, estaremos presentes en la Ruta 5 Sur y caminos alternativos, para efectuar controles y aplicar narcotest y alcohotest”.





