Policial 30-03-2023

Detección temprana de la condición de espectro autista



Valerin Azócar

Académica Carrera de Fonoaudiología

Universidad de Las Américas Sede Concepción



El 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, fecha que tiene por objetivo promover, impulsar y mejorar la calidad de vida de personas con esta condición.

La Condición de Espectro Autista (CEA), corresponde a un conjunto de diversas alteraciones que repercuten en todo el ciclo vital, caracterizándose por dificultades en la interacción social, en las habilidades comunicativas, lingüísticas y actividades e intereses repetitivos y estereotipados.

El fonoaudiólogo juega un rol fundamental en la intervención de las personas con CEA, procurando desarrollar habilidades comunicativas y sociales en distintos contextos, como el hogar, la escuela y el trabajo.

Este profesional de la salud, es activo dentro del proceso de detección, evaluación e intervención, dando énfasis en la importancia de la atención temprana, lo que es primordial, ya que en los primeros años de vida el cerebro tiene mayor plasticidad neuronal, lo que permite que el niño pueda incorporar de mejor manera la nueva información, teniendo la oportunidad de integrar de manera oportuna y efectiva nuevos aprendizajes.

La principal preocupación de los padres surge cuando los niños con la CEA no presentan un lenguaje verbal y si lo hace es muy reducido, sin embargo, hay otros signos los cuales pueden estar presentes y nos harían sospechar sobre la condición del espectro autista.

Por esto es importante conocer señales tempranas a las cuales tenemos que poner atención. Una de ellas es si el niño presenta dificultades en la comunicación, por ejemplo, no señala con su dedo, no responde a su nombre, evidencia retraso en el lenguaje, no utiliza gestos (como saludar o despedirse) y que a veces pareciera no escuchar.

También, se pueden evidenciar dificultades sociales como no presentar sonrisa social, bajo contacto ocular, bajo interés por relacionarse con sus pares, prefiere un juego solitario y este juego tiende a ser estructurado y rutinario.

Puede, asimismo, manifestar dificultades conductuales a través de descompensaciones o rabietas, ya que les cuesta las transiciones de una actividad a otra, puede presentar movimientos inusuales de manos, piernas o balanceos, se puede presentar sensibilidad a ruidos, texturas, algunos alimentos y al contacto físico.

Si presenta algunos de estos signos es importante acudir a un especialista, pues la intervención temprana puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida del niño y su familia. En el Día Mundial de la Concienciación del Autismo buscamos visibilizar, educar y acompañar.