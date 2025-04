Editorial 23-04-2025

Detectores de humo

En su última sesión, la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos aprobó, de manera unánime, las últimas normas pendientes en un proyecto que busca mejorar la seguridad en todo tipo de edificaciones para combatir los incendios.

Específicamente, el proyecto establece la obligación de incorporar dispositivos autónomos de detección de humo. También considera la instalación de alarmas de humo y de monóxido de carbono en el diseño de obras de urbanización y edificación de todo tipo de viviendas nuevas. Su objetivo es prevenir desastres y alertar a los residentes ante posibles incendios.

La iniciativa se originó en tres iniciativas refundidas. La primera, establece la obligación de contar con detectores de humo y alarmas de incendio, en el diseño de obras de urbanización y edificación de viviendas nuevas. La segunda, exige la instalación de detectores de humo en viviendas nuevas y otras edificaciones. La tercera ordena la instalación de detectores de gas y sistemas de alarma en viviendas habitadas por personas mayores.

Según se explica en una de las mociones, la normativa vigente no obliga a instalar sistemas de detección de humo ni alarmas que adviertan de incendios en todas las viviendas. Por el contrario, sólo se exige en edificios de cierta altura. Además, no se obliga a que dichos sistemas se encuentren instalados al interior de las propiedades. Es así que, comúnmente, se ubiquen en espacios comunes de los edificios, como son los pasillos.

Y, tal como observan las mociones, no hay una exigencia en la materia para casas u otro tipo de inmuebles.