Policial 07-09-2025

Detenido en Curicó líder criminal requerido por Colombia



Un homicidio frustrado con arma de fuego fue lo que delató a Jhon Camilo Florez Moreno, alias el “Ñoño”, ciudadano colombiano de 25 años, quien mantenía una Orden de Aprehensión vigente, por la Corte Suprema de Santiago, en atención a una solicitud de extradición presentada por el Gobierno de Colombia con Alerta Roja de Interpol.

Florez Moreno era requerido en su país por diversos delitos de gravedad, entre ellos un homicidio agravado, secuestro extorsivo, tráfico de armas, sustracción de menor y delitos vinculados al narcotráfico. Según los antecedentes recopilados, se le identificaba como líder de la organización criminal “Los Shottas”, con asiento en la región de Buenaventura, Colombia.

La investigación fue liderada por la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad (UNAAC) de la fiscalía y la Brigada de Homicidios de Curicó, con apoyo de la OCN Interpol Santiago. Durante semanas, se desplegaron labores de análisis criminal, inteligencia policial y vigilancia, debido a que el imputado realizaba constantes cambios de domicilio, alteraciones de apariencia y variaciones en sus rutas de traslado para eludir la acción policial.



