Hoy
martes 12 de agosto del 2025
Opinión 12-08-2025
Deudas del PC
Señor Director:
Según los reportes, es inconcebible que un partido que proclama justicia laboral acumule 330 deudas previsionales, algunas desde 2011, atribuibles también a sus medios como Radio Nuevo Mundo (203) y El Siglo (101); varias causas están judicializadas. Que uno de los responsables de esas morosidades figure como encargado de finanzas de una campaña presidencial, exige explicaciones públicas y que se evalúe su idoneidad. Los discursos a favor del trabajador deben acompañarse de prácticas ejemplares.
Sebastián Chávez Farfán
