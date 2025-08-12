martes 12 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Opinión 12-08-2025
    Deudas del PC
    Publicidad 12
    Señor Director:

    Según los reportes, es inconcebible que un partido que proclama justicia laboral acumule 330 deudas previsionales, algunas desde 2011, atribuibles también a sus medios como Radio Nuevo Mundo (203) y El Siglo (101); varias causas están judicializadas. Que uno de los responsables de esas morosidades figure como encargado de finanzas de una campaña presidencial, exige explicaciones públicas y que se evalúe su idoneidad. Los discursos a favor del trabajador deben acompañarse de prácticas ejemplares.

    Sebastián Chávez Farfán
    Freddy Mora | Imprimir | 52

    Otras noticias

    Agosto, mes de las personas mayores
    Agosto, mes de las personas mayores
    ALGO MÁS QUE PALABRAS Uno tiene que estar vivo; pero siempre, asegurarse comprensivo
    ALGO MÁS QUE PALABRAS Uno tiene que estar vivo; pero siempre, asegurarse…
    Corfo Maule: fortaleciendo el ecosistema productivo regional
    Corfo Maule: fortaleciendo el ecosistema productivo regional
    Evaluar el inglés para mejorar
    Evaluar el inglés para mejorar
    Afectividad y sexualidad: un desafío en tiempos actuales
    Afectividad y sexualidad: un desafío en tiempos actuales
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para