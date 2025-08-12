Opinión 12-08-2025

Deudas del PC

Señor Director:



Según los reportes, es inconcebible que un partido que proclama justicia laboral acumule 330 deudas previsionales, algunas desde 2011, atribuibles también a sus medios como Radio Nuevo Mundo (203) y El Siglo (101); varias causas están judicializadas. Que uno de los responsables de esas morosidades figure como encargado de finanzas de una campaña presidencial, exige explicaciones públicas y que se evalúe su idoneidad. Los discursos a favor del trabajador deben acompañarse de prácticas ejemplares.



Sebastián Chávez Farfán

