Editorial 10-07-2025

Deudas por Derechos de Aseo

En forma unánime, con 127 votos, la Sala de la Cámara aprobó, en general y en particular, el proyecto que busca prescribir la deuda de los derechos de aseo domiciliario tres años después de exigida. La propuesta pasó a segundo trámite.



La propuesta modifica el decreto ley 3.063, de 1979, sobre rentas municipales. La reforma dispone que la prescripción de la acción de cobro de derechos de aseo domiciliario será declarada de oficio y sin más trámite para el deudor, transcurridos tres años, contados desde que la obligación se hizo exigible.



En los antecedentes de la moción, se indica que cada municipalidad decide a quién exime del pago del cobro de aseo domiciliario. Ello genera una discriminación en las personas que viven en distintas comunas, dependiendo del criterio del municipio.



Hoy, las administraciones municipales no tienen las atribuciones para declarar de oficio la prescripción de deudas de los derechos de aseo municipal. Por ello, incluso en aquellos casos en que las autoridades comunales tienen la intención de ayudar a los habitantes más vulnerables de su comuna, se encuentran impedidas al no existir ninguna ley ni reglamento que así las faculte.

A juicio de las y los parlamentarios, la deuda de derechos de aseo afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad. Por lo tanto, con la prescripción de oficio de las deudas por derechos de aseo, luego de tres años de exigida, se alivia la carga económica, principalmente, de las personas mayores. Se trata de vecinos que deben, muchas veces, montos incobrables, porque no fueron informados por los municipios.