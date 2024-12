Deportes 19-12-2024

Día clave en la Segunda Profesional: Consejo de Presidentes vota las nuevas bases de la competencia 2025



- Lo curioso es que decidirán los clubes de Primera A y Primera B

La Segunda Profesional vivirá esta jornada su día clave , porque el consejo de presidentes votará las nuevas bases de la competencia , la cual podría jugarse solo con futbolistas Sub 23 .

Sin duda que hay muchas cosas en juego , de cara a la temporada 2025 , puesto que, de ser aceptada la propuesta , todos los jugadores que se encuentren en la división ( nacidos desde 2001 hasta atrás) deberán buscar nuevos horizontes al no conformar la categoría Sub-23 .

Son muchos los elementos que se quedarían sin club, entre ellos varios que tienen una tremenda trayectoria en el fútbol profesional, como también algunos que tuvieron una brillante presentación en la presente temporada .

Pero , aquí salta a la cancha otro tema , que tiene relación con el SIFUP , ya que no están de acuerdo con este formato , porque saben que muchos de sus asociados quedarán sin su fuente laboral .

En Deportes Linares fue consultado Jaime Valdés, y como lo habíamos señalado, está en contra de esta medida que pretenden algunos clubes y la ANFP , que el torneo tenga competencia Sub -23 .

En todo caso existe optimismo entre los equipos que están defendiendo esta opción que son 7 en total , pero lo que más llama la atención es que en la votación de hoy no tendrán injerencia los equipos de la Segunda Profesional , solo los presidentes de la Primera A y B , un verdadero chiste que “otros decidan por ti “ , además que ellos mismos cerraron las puertas a un nuevo ascenso .

O sea que la Segunda Profesional , que no están tan profesional , seguirá siendo el patio trasero del fútbol chileno .

Esteremos atentos a lo que voten en este jueves , porque podría traer consecuencia con amenazas de retrasar el inicio de competencia del fuúbol chileno .

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo