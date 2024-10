Nacional 20-10-2024

Día contra la contaminación lumínica: Cómo funciona la plataforma que permite reportar el mal uso de las luces

A partir de hoy sábado 19 de octubre entrará en efecto la modificación legal que busca disminuir la contaminación lumínica en todo el país mediante el control de los avisos publicitarios. Específicamente, esta ley establece que a partir de las 00:00 y hasta las 07:00 horas las pantallas publicitarias deberán estar apagadas. Junto a lo anterior, también se exigirá un límite de emisión para la instalación de nuevos carteles iluminados, se mejorará el alumbrado de exteriores y se impulsará un avance hacia un tipo de iluminación más cálida. Todo esto con la intención de combatir los efectos de la iluminación nociva, la cual puede afectar la salud de las personas, la biodiversidad y el mundo astronómico.

En marco de la ley, desde febrero de este año entró en funcionamiento Glowatch, una plataforma que busca reportar y registrar casos de contaminación lumínica. El proyecto fue implementado por el Centro de Investigación de Luz (Ciluz), la Fundación Cielos de Chile y el Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines (Cata), y consiste en un sitio web que mantendrá un catastro de todas las evidencias de contaminación. Según lo explicado por Ximena Muñoz, directora de Ciluz, la herramienta "tiene que ver con la dificultad de fiscalizar los casos de contaminación lumínica, porque ahora esta nueva norma va a entrar en vigencia para todo el territorio nacional. (...) Había un tema de desconocimiento de parte de la sociedad civil y también de los tomadores de decisiones sobre la importancia de actuar en relación a la contaminación lumínica, los efectos que tienen la salud, la biodiversidad y además la observación astronómica". Dentro de los problemas que trae este tipo de contaminación, Muñoz explicó que la biodiversidad fue "uno de los factores relevantes para esta modificación de la norma, porque se empezó a ver que los lugares que no tenían norma de contaminación lumínica, la anterior que solamente afectaba a las regiones astronómicas, recambiaban sus luminarias y empezaron a haber muertes masivas de aves migratorias, como la fardela de mar, la golondrina de mar, entonces ahora hay ONGs que protegen esas aves y que se ven especialmente afectadas con la sobreiluminación"

Sobre ejemplos del mal uso de iluminación, Muñoz precisó que "lo que nosotros queremos detectar son, por ejemplo, iluminación hacia arriba, hacia el cielo, que es luz desperdiciada hacia arriba, iluminación que sea muy fría, luz que encandila, los típicos focos como de seguridad que apuntan a la calle, a la gente, la luz que entra hacia las casas, la gente que tiene una luminaria, por ejemplo, afuera de su casa y en la noche no puede dormir porque se ilumina la casa completa". "Y por último, las luces que están encendidas de noche en lugares donde no hay uso, por ejemplo, estacionamientos, canchas de fútbol, entonces también es como energía y luz desperdiciada", concluyó.