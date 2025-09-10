Opinión 10-09-2025

Día de la Atención Primaria en Salud



Francisco Castro Soto, académico de Terapia Ocupacional UNAB sede Viña del Mar



En los últimos años, la Terapia Ocupacional se ha consolidado como una disciplina fundamental en la Atención Primaria de Salud (APS) en Chile, ampliando progresivamente su presencia en distintos programas y dispositivos comunitarios. Los primeros Terapeutas Ocupacionales se incorporaron en la década de los años 90, especialmente en Salas de Rehabilitación con Base Comunitaria (RBC) y en programas de salud mental comunitaria, abriendo camino a nuevas áreas de intervención que hoy son parte de la oferta habitual en la red de atención primaria en salud.

Actualmente, los y las terapeutas ocupacionales desarrollan su quehacer en el Programa Más Adultos Mayores Autovalentes, en centros de autismo, en el Programa de Atención Domiciliaria para Personas con Dependencia Severa, en espacios de promoción de la salud y participación comunitaria, e incluso ocupando cargos de gestión administrativa y direcciones de centros de salud. Esto refleja el creciente reconocimiento de su aporte a la salud pública, especialmente en contextos territoriales y comunitarios.

El rol del terapeuta ocupacional en APS abarca las áreas de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación a lo largo de todo el curso de vida, desde la infancia hasta edades avanzadas, siempre con el objetivo de favorecer la autonomía, la inclusión y la participación en la vida comunitaria. La disciplina también ha incorporado prácticas innovadoras, como el uso de realidad virtual en rehabilitación, la confección de ortesis en 3D, la integración sensorial o los programas de atención domiciliaria para personas dependientes severos, lo que permite abordar necesidades que antes resultaban complejas de cubrir en la atención primaria.

El Terapeuta Ocupacional es un profesional de la salud que diseña e implementa estrategias para promover la independencia y la participación en las actividades significativas de la vida diaria, con un accionar sustentado en paradigmas sociales y en el respeto de los derechos humanos. Su aporte se torna esencial en equipos de APS, ya que entrega una mirada integral, interdisciplinaria y centrada en la persona, articulando planes de intervención que consideran la condición de salud, el entorno, la familia y los determinantes sociales.

En línea con el Modelo de Salud Familiar, que guía la atención en Chile, los Terapeutas Ocupacionales cuentan con las herramientas necesarias para impulsar acciones de prevención, promoción de la salud, fortalecimiento del autocuidado y generación de instancias de participación comunitaria. Todo ello refuerza el compromiso de la disciplina con una atención más cercana y humana.







