Opinión 25-08-2024

Día de la Educación Técnico-Profesional

Señor Director:



El liderazgo, como factor fundamental para sostener la mejora educativa, desempeña un papel clave en la promoción del desarrollo profesional docente.



Para los líderes escolares, el desafío radica en crear y mantener condiciones propicias que impulsen el crecimiento profesional del profesorado. Esto implica no solo asegurar que los docentes dispongan de las herramientas y conocimientos necesarios, sino también fomentar un entorno de aprendizaje continuo que les permita adaptarse a los desafíos de un contexto educativo en constante evolución.



Esta relación entre liderazgo y desarrollo profesional docente adquiere una importancia particular en los liceos técnico profesionales, donde la constante adaptación a las demandas del sector productivo y la educación superior es fundamental.



Un liderazgo comprometido con el desarrollo profesional de los docentes no solo fortalece la práctica educativa, sino que también enriquece la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, preparándolos de manera más efectiva para su futuro.



Hoy, donde conmemoramos la Educación Técnico-Profesional, es fundamental reflexionar sobre la importancia de fortalecer el liderazgo en nuestras instituciones educativas, con un fuerte enfoque en el desarrollo profesional docente. Este es el camino para seguir brindando oportunidades de calidad a los miles de jóvenes que estudian en los más de 900 liceos técnicos de nuestro país.



Armando Rojas Jara

Académico CILED - UDD