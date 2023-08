Opinión 26-08-2023

Día de la Igualdad de la Mujer: el desafío de empoderar a través del Comercio Justo

Camila Letelier

Marketing Analyst The Body Shop Chile

En un mundo donde la lucha por la igualdad de género y la equidad aún persisten, el Día de la Igualdad de la Mujer emerge como un recordatorio poderoso de los avances logrados y los desafíos pendientes. Esta fecha, que resuena con un llamado a la acción y la reflexión, nos brinda la oportunidad de analizar cómo las marcas podemos desempeñar un papel clave en la promoción del comercio justo y en la construcción de comunidades de mujeres fuertes y empoderadas.

Las empresas ya no podemos simplemente ser espectadoras en la lucha por la igualdad. Muy por el contrario, debemos adoptar un enfoque proactivo al asociarnos con comunidades femeninas, apoyando el comercio justo. Esto no solo es una manifestación de responsabilidad social corporativa, sino que también refleja una comprensión más profunda de la importancia de las mujeres en la sociedad y la economía, y de la importancia que tiene para nosotros la ética.

Desde 1987, nuestra dedicación inquebrantable hacia la justicia social y la igualdad de género ha sido el motor que impulsa nuestra labor. A lo largo de los años, nos hemos comprometido a promover estos valores fundamentales a través de la implementación de programas de comercio justo y empoderamiento dirigidos especialmente a mujeres y niñas.

En particular, nos enorgullece destacar nuestra sólida asociación con el comercio de karité, una relación que ha tenido un impacto transformador en las vidas de cientos de mujeres pertenecientes a 11 aldeas en el norte de Ghana. A través de esta colaboración, hemos logrado proporcionar ingresos justos y sostenibles a más de 600 mujeres, permitiéndoles no solo subsistir, sino también prosperar y crecer.

El que las compañías promuevan la ética y el rol de la mujer, demuestra que el comercio justo y la promoción de la igualdad de género no solo son metas loables, sino también estrategias comerciales inteligentes. Los consumidores están buscando cada vez más marcas que se alineen con sus valores y tengan un impacto positivo en la sociedad. Y las que adoptan un enfoque inclusivo y ético no solo ganan la lealtad de las personas, sino que también inspiran a otras empresas a seguir su ejemplo.

Considerando los desafíos que se nos viene, es importante celebrar los avances logrados, pero también reconocer que aún queda un largo camino por recorrer. Quienes nos comprometemos con el comercio justo y el empoderamiento de las mujeres, estamos desempeñando un papel vital en la construcción de un futuro más equitativo. Al apoyarnos y al elegir marcas que también colaboren con promover la consciencia e igualdad de género, no solo estamos escogiendo productos de calidad, sino también contribuyendo a un mundo en el que todas las mujeres tengan la oportunidad de prosperar y hacer oír su voz.