Opinión 23-04-2025

Día de la Tierra

Rodrigo Sandoval

CEO I Am Not Plastic



El plástico de un solo uso se ha convertido en uno de los mayores desafíos ambientales del siglo XXI. Cada año se generan más de 400 millones de toneladas de plásticos en el mundo, y la mitad termina desechada tras unos pocos minutos de uso. La ONU ha advertido que, de no cambiar el rumbo, en 2040 podríamos triplicar la cantidad de residuos plásticos que ya inundan nuestros mares, suelos y ciudades.

Frente a este escenario, Chile no solo se suma al llamado global, sino que toma la posta desde la innovación. Desde nuestro país están surgiendo soluciones concretas para rediseñar materiales, reemplazar productos desechables y fomentar modelos de economía circular. Es así como hoy se desarrollan productos compostables, utilizando bioplásticos que se biodegradan en 180 días en lugar de los 500 años que toma el plástico tradicional. Estas y otras iniciativas demuestran que es posible cambiar el paradigma si combinamos creatividad, ciencia y compromiso. A ello se suma la implementación de políticas públicas pioneras, como la “Ley de Plásticos de un Solo Uso” y la Ley REP, que están incentivando una nueva cultura productiva y de consumo.

En este sentido, la transformación no depende solo de grandes acuerdos internacionales. Cada decisión cuenta, porque reutilizar, reducir y buscar nuevas materialidades no son consignas, sino actos de responsabilidad cotidiana. En este Día de la Tierra recordemos que construir un mundo libre de plásticos desechables es más que un anhelo: es un camino que ya estamos recorriendo desde Chile, con soluciones que pueden inspirar al mundo.