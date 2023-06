Opinión 18-06-2023

Día de Padre: educar para el respeto mutuo.

Dra. Sandra Castro Berna, académica de la Escuela de Educación Parvularia de la Universidad Católica del Maule.



En nuestro país el día del padre es celebrado la tercera semana de junio en forma comercial, pero reconocido el 19 de junio. ¿Qué involucra ser padre?, pues responsabilidad que se funde con el amor y la dedicación.

En la actualidad, estamos viviendo tiempos en los cuales ya no hay separaciones de roles en el hogar, ambos padres pueden atender una familia y educarla con el mismo sentido, forma y esfuerzo. Por ello el rol del padre ha ido cambiando y fortaleciendo el vínculo con los hijos(as).

Este domingo permitamos que los niños(as) que puedan agasajar a sus padres como lo esperan. Padres dejen las tareas domésticas y hobby para otra ocasión, y gocen de un día realmente especial, en comunión con los hijos(as), con el objetivo de cultivar cercanía con ellos. No sobredimensiones la autoridad por sobre el respeto mutuo, ejerzan una convivencia amorosa, de confiar en el otro, de demostrar los sentimientos y de saber diferenciar la autoridad del autoritarismo sobre todo en la determinación de reglas y normas.

En la relación con los hijos(as) deben existir límites y roles claros, sin dobles interpretaciones e inconstancia, debe primar el cariño incondicional, la constancia en la formación, y a hablar. Hay que aprender a conectar con los hijos(as) a través del diálogo diario, de preguntar y responder, no caer en la interrogación de lo que hicieron, sino el compartir una conversación fomentando el vínculo de confianza y seguridad, siendo el ejemplo.