Opinión 21-05-2023

Día del abogado

Carolina Araya

Directora de Carrera de Derecho

Universidad de Las Américas Sede Concepción



Desde el año 2010, en Chile, los abogados y abogadas celebran su día el 21 de mayo. Esta fecha no es antojadiza, sino que busca reconocer la profesión de Arturo Prat, quien fue el primer oficial de la Armada en servicio activo que estudió Derecho y se recibió de abogado cuando ya tenía el grado de Capitán de Corbeta.

No podemos recordar este día sin reflexionar sobre los “Mandamientos del Abogado”, obra del destacado profesor uruguayo Juan Eduardo Couture (1904 – 1956), que aún sigue vigente, y que invita a estudiar, permaneciendo atentos a los constantes cambios que experimenta la sociedad y legislación. Hoy, la invitación es aún más amplia, ya que se debe sumar al estudio el conocimiento de las tecnologías y plataformas virtuales a las cuales han migrado los antiguos formatos de expedientes.

También, se debe ejercer la profesión pensando y trabajando al servicio de la justicia con lealtad a lo más conveniente para los clientes y sociedad. Desde principios de siglo Couture llamaba a la tolerancia, valor que continúa más vigente que nunca y cómo no, si nuestra sociedad se hace cada vez más variopinta.

Tampoco parece ajeno ejercer la profesión con paciencia y con fe de que el Derecho es y debe ser el medio idóneo para la convivencia del ser humano, descartando mecanismos autotutelares, como las modernas funas en redes sociales. Invita, además, a olvidar y a mantener dentro de los muros de cada juicio lo que ahí ocurre, dejando el corazón y conocimiento abiertos para nuevos aprendizajes, y recordando que los colegas permanecen y que se volverán a encontrar pronto.

Couture finaliza su listado de mandamientos señalando que se debe amar la profesión, siendo esta la herramienta que permita a las personas solucionar sus problemas, en muchas ocasiones incluso cambiar sus vidas, porque cada vez que los abogados participan en el hecho de hacer justicia, el alma se nutre y ayuda a encontrar sentido a años de esfuerzo, dedicación y permanente estudio.