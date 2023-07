Opinión 29-07-2023

Día del campesino y la campesina: poniendo en valor su tiempo en la producción agrícola

Rodrigo Yáñez Rojas, director Oficina Chile

Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural



Como reconocimiento al día del campesino y la campesina, desde Rimisp nos interesa compartir en el debate público una discusión de plena vigencia que cruza actualmente a la agricultura campesina latinoamericana: cómo generar un balance para producir de manera más limpia y sustentable sin que los campesinos deban aumentar sus horas de trabajo dedicadas a la actividad.

El debate, y la tensión que observamos cuando estamos en terreno junto a los y las campesinas, es que la transición de un modelo sustentado en el uso de agroquímicos a otro ligado al fortalecimiento de la producción agroecológica no termina de cuajar, sobre todo, por motivos de tiempo. Los modelos ideales que se ubican en dos extremos, por una parte una forma productiva más dependiente de agroquímicos y otra libre de ellos, una inserta en el mercado global y otra mayormente inclinada a las cadenas cortas, no solo piensan la producción y la comercialización de manera distinta, sino que también conciben el tiempo de dos formas contrarias, lo que tensiona la vida cotidiana de los campesinos.

Los agricultores están conscientes del alto precio de los insumos agrícolas provenientes del petróleo, así como sus consecuencias en el crecimiento de las hortalizas, verduras y cereales que cultivan, y muchas veces en la salud de los propios productores. Ahora bien, esos insumos les han permitido ganar tiempo. Conversando con hombres y mujeres del campo latinoamericano, nos cuentan que el uso de herbicidas, plaguicidas, fungicidas y fertilizantes, entre otros productos, les permiten dedicar menos tiempo a los huertos y más tiempo a otras labores, incluso de ocio. El poder comprar huevos y tortillas en almacenes, por ejemplo, aunque no saben lo mismo que los producidos y cocinados por ellos mismos, ha generado que las mujeres puedan pasar menos tiempo en la cocina y también dedicar más tiempo al trabajo agrícola y otras actividades.

Entre un modelo y otro hay un desfase de tiempo que es necesario focalizar para poder mejorar las prácticas agrícolas y la vida de los campesinos. Este es un debate no menor, y verbalizarlo puede ayudar a focalizar políticas públicas y recursos en una tensión que imbrica problemáticas de sustentabilidad, economías de escala, sistemas de género, prácticas culturales e identitarias, cuestiones demográficas, de salud pública, entre muchos otros factores que dibujan una vida campesina compleja, diversa y no aislada. Por lo pronto, se puede avanzar en este debate focalizando la importancia de considerar la mano de obra en las adaptaciones de los sistemas agrícolas y el rol que puede jugar la tecnología en estos procesos. Elementos que pueden aportar a poner en valor el tiempo de los campesinos en la producción agrícola.