Crónica 06-11-2026

Día del Encuentro Familiar: reservas nacionales y espacios recreativos abrirán sus puertas a las familias del Maule

- Con acceso gratuito a dos reservas nacionales y descuentos en espacios recreativos, la región se prepara para vivir por primera vez esta fecha, que busca fortalecer los lazos entre generaciones bajo el concepto “Chile, una gran familia”.

Este domingo 8 de noviembre, Chile celebrará por primera vez el Día Nacional del Encuentro Familiar, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En la Región del Maule habrá panoramas al aire libre, recorridos patrimoniales y beneficios pensados para que abuelos, padres, hijos y nietos puedan compartir.

La fecha nace de la misma ley que creó el Día Nacional de la Teletón, promulgada en octubre por el Presidente de la República, José Antonio Kast. De esta manera, al día siguiente de la gran cruzada solidaria, la invitación es a llevar ese espíritu a cada hogar y a reconocer el rol que cumplen las familias en la rehabilitación, la inclusión y el cuidado.

“Queremos que este 8 de noviembre las familias de nuestra región se hagan un espacio para compartir, porque esos momentos que muchas veces postergamos por la rutina son los que fortalecen nuestros lazos”, afirmó el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Pablo Olivares.

La costa maulina será uno de los grandes destinos de este domingo. La Reserva Nacional Federico Albert, recibirá visitantes entre las 8:30 y las 16:00 horas, mientras que Los Ruiles, abrirá de 8:30 a 15:00 horas. En ambas el ingreso será gratuito y basta con inscribirse previamente en www.pasesparques.cl.

A estas alternativas se suma Family Park, que ofrecerá acceso libre a sus instalaciones y una tarjeta de una hora de juegos a un precio especial. El recinto funcionará de 10:00 a 20:30 horas, y las familias interesadas en el beneficio podrán solicitar el código de descuento hasta este viernes 6 de noviembre al correo diaencuentrofamiliar@desarrollosocial.cl.

Dentro de la oferta regional también destacan espacios que invitan a conocer la identidad del territorio, como la Ruta Patrimonial de los Humedales del Maule y el Circuito de Vichuquén.

El Seremi Pablo Olivares llamó a planificar la salida con tiempo, sobre todo pensando en quienes requieren mayor apoyo. “Esta es una invitación para todos: para las personas mayores, para las personas con discapacidad y para quienes las cuidan. Por eso es importante organizarse con anticipación y revisar horarios y condiciones de cada lugar. Queremos que nadie quede fuera y que cada familia encuentre en la región una alternativa que todos puedan disfrutar”, agregó.

La invitación del Ministerio sigue vigente para municipios, empresas, fundaciones y organizaciones que deseen sumarse con entradas liberadas, descuentos, talleres u otros beneficios. Toda la información de la iniciativa está disponible en https://diadelencuentrofamiliar.gob.cl/

Más allá de las actividades programadas, el llamado es a recordar que el encuentro no requiere grandes panoramas: también puede comenzar con una caminata, una visita familiar o una buena conversación en casa.

