Opinión 24-08-2023

Día del Internauta



Virginia Restrepo

Directora Ejecutiva eXp Realty Chile & Colombia



Hoy es el día de una gran mayoría de las personas en el mundo, y quizás ni siquiera se hayan enterado. Esto porque, en un mundo lleno de efemérides y días especiales, muchos pasan desapercibidos, y ante su importancia no quiero que pase como una conmemoración más.

El día 23 de agosto de 1991 fue el primer acceso público a una página web, razón por la cual se celebra el día del internauta, es decir, el día de las personas que navegan por internet.

Hoy cerca de 5 mil millones de personas en el mundo navegan por internet, lo que representa un 64,4% de la población mundial, de acuerdo al informe Digital 2023 de We Are Social y Hootsuite.

En el caso de Chile, el porcentaje de internautas es mucho mayor: de acuerdo al mismo estudio, a inicios de 2023 un 90,2% de personas en el país ingresaban a la red, dejando a Chile más de 25 puntos por encima de la media mundial, lo que demuestra que el uso de internet está cada vez más masificado y democratizado.

De un internet completamente arcaico hace 32 años llegamos hoy a un mundo donde la mayoría tiene acceso a la red en sus manos, donde incluso pasamos una pandemia y pudimos seguir trabajando desde nuestras casas, y que hoy permite que muchas empresas ya ni siquiera tengan oficina, sino que arman el trabajo a través de la web.

El poder trabajar desde la nube a nosotros nos permite centrarnos más en nuestros agentes, ya que tener oficinas tiene altos costos de arriendo, dividendo o mantención, mientras que si trabajamos en la nube podemos disminuir considerablemente el gasto, el que utilizamos en capacitaciones y beneficios para quienes trabajan con nosotros.

El internet se ha transformado en una herramienta fundamental e indispensable, y por lo mismo hoy quiero decir: ¡Feliz día a todos los internautas!