Día del Medio Ambiente: el sobregiro ecológico de Chile, un llamado a la conciencia

Paula Araya

Gerente General de The Body Shop



Paradójicamente nos toca conmemorar un Día Mundial del Medio Ambiente con un sabor amargo. Y es que hace algunas semanas nos enteramos de que, por cuarto año consecutivo, Chile se convirtió en el primer país de la región en entrar en el sobregiro ecológico. En palabras simples, los chilenos estamos consumiendo más recursos de lo que nuestro país puede generar.

¿Con qué sensación nos quedamos después de esto? El análisis debería venir por dos lados: primero desde las políticas públicas donde el rol que deben asumir es de protector del ecosistema y de los recursos naturales comunes que compartimos como sociedad. Y el segundo viene por el lado personal, donde de una vez por todas tenemos que ser capaces de hacernos conscientes del comportamiento que tenemos como individuos y saber que nuestros malos hábitos están hundiendo al medioambiente.

Las empresas también tenemos un compromiso que debemos admitir con la sociedad y nuestros clientes, sin duda no podemos quedar eximidos de las responsabilidades que tenemos en cómo contribuimos a la protección y preservación de nuestro ecosistema. Hoy existen varias formas para unirse a generar negocio desde la conciencia.

En The Body Shop hemos tomado ese pacto hace más de 40 años y lo ponemos en práctica diariamente con la elaboración de nuestros productos veganos, compuestos de ingredientes naturales, biodegradables con envases hechos de materiales reciclados y reciclables. Además, desde 2019 somos partes de las empresas que cumplen con los más altos estándares sociales, ambientales, de transparencia y responsabilidad, certificándonos como una Empresa B.

Y no solo somos nosotros, hoy existen muchas otras compañías y marcas que también poseen esta certificación y que se dieron cuenta de que hoy se puede realizar el cambio de paradigma en la manera de hacer negocios. Cuando sabemos que a nivel global estamos ante una crisis ambiental que nos exige hacernos cargos del daño que como sociedad hemos hecho, debemos como mundo privado y público a realizar una transformación y a generar el triple impacto positivo (social, financiero y medioambiental).

Cada 5 de junio conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente para recordarnos la importancia de cuidar nuestro planeta y si bien este año nos encontramos en un complejo momento, sí debemos destacar que cada vez somos más personas, empresas y marcas a nivel global que tenemos conciencia por cuidar y preservar el entorno. Y esta efeméride nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre nuestros logros y desafíos pendientes.