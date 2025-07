Editorial 11-07-2025

Día del Periodista

Chile conmemora el Día del Periodista cada 11 de julio, una fecha que refleja el reconocimiento y respeto hacia aquellos que se dedican a la comunicación y la información en el país.

Esta celebración se originó en 1956 con la fundación del Colegio de Periodistas de Chile, una institución creada gracias a los esfuerzos y aportes del reportero Juan Emilio Pacull, quien dejó un legado indeleble en la profesión periodística.

El establecimiento del Colegio de Periodistas tuvo un origen legal significativo: fue mediante la Ley No. 12.045, promulgada por el entonces Presidente Carlos Ibáñez del Campo. Esta institución no solo busca promover la comunicación y defender la libertad plena de expresión, sino también proteger los derechos humanos, los cuales son pilares fundamentales para el ejercicio del periodismo en una sociedad democrática.

El periodismo desempeña un papel esencial en cualquier democracia. La función de los periodistas, como garantes de la verdad y comunicadores de información veraz y relevante, no puede subestimarse. En Chile, el Día del Periodista es un recordatorio anual de la importancia de la libertad de expresión y el acceso a la información, dos componentes cruciales para la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública.

Los periodistas chilenos enfrentan numerosos retos, desde presiones políticas y económicas hasta los riesgos propios de cubrir eventos peligrosos. A pesar de estos desafíos, continúan trabajando incansablemente para mantener al público informado. Este día es una oportunidad para agradecer y valorar ese compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia.