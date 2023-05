Nacional 02-05-2023

Día del Trabajador: Convergencia de Gremios Pyme pide al Gobierno subsidiar el 100% del alza del salario mínimo

A través de un comunicado de prensa, Convergencia de Gremios Pyme abordó los anuncios respecto al alza del salario mínimo -y en particular el que confirma que en julio del 2024 se llegaría los 500 mil pesos- solicitando al Gobierno que subsidie por completo el aumento. "Se trata de una cifra imposible de absorber para las pymes del país, sobre todo en el actual contexto, donde la economía chilena está mostrando una fuerte contracción, como se aprecia con el aumento del desempleo y el retroceso de la producción industrial, entre otros indicadores".



Así reaccionaron las organizaciones representantes de las empresas de menor tamaño reunidas en Convergencia Nacional de Pymes, tras conocerse estudio elaborado por la Universidad Andrés Bello, que da cuenta del costo que tendría para ese sector incrementar el sueldo mínimo a 500 mil pesos de aquí a un año, como pretende el Gobierno en el acuerdo que alcanzó con la CUT. El Presidente de Convergencia, Eduardo del Solar, indicó que "aquí hay un tema del momento en el que se plantea este fuerte incremento y la velocidad con la que el Ejecutivo quiere concretarlo. Primero, porque el país atraviesa una fuerte desaceleración de la economía, como lo demuestran distintos indicadores, lo que golpea con particular dureza a las pymes, ya que el incremento planteado es en torno al 20%. Y segundo, querer hacerlo en un año hace imposible, por estos dos factores, que las medianas y pequeñas empresas puedan cumplir con la medida". Agregó que "la situación llevaría a muchas empresas derechamente a la insolvencia y la quiebra, lo que agravaría el problema de la pérdida de empleos que se registra en Chile, donde la última medición se ubicó en el 8,8% de desocupados, es decir, casi un millón de personas". En tal sentido, manifestó que "le pedimos al ministro de Economía y al Gobierno que este incremento debe ir acompañado de un subsidio a las pymes que permita cubrir el 100% del alza que se pretende, para que no desestabilice aún más a las pymes".