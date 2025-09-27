Opinión 27-09-2025

Día del Turismo: Una oportunidad para seguir apoyando el desarrollo de Chile

Sergio Purcell, gerente general de COCHA.

En un año marcado por elecciones, es necesario continuar apoyando al turismo como pilar fundamental del desarrollo económico y social de Chile. Los viajes y el turismo son no solo una fuente de riqueza, sino también uno de los mayores generadores de empleo en nuestro país, especialmente en regiones que dependen de esta industria para sostener sus economías locales.

El mercado turístico chileno enfrenta hoy grandes desafíos y oportunidades. La competencia global es cada vez mayor, lo que requiere una promoción más efectiva y estratégica del país en el exterior, mostrando la diversidad de sus paisajes, su cultura y la calidad de sus servicios. Pero no basta con mirar hacia fuera: el turismo interno también debe recibir mayor atención y apoyo para continuar alimentando su desarrollo actual.

Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante el primer trimestre de 2025 el sector turismo empleó a más de 691 mil personas, representando un 7,4% del empleo nacional y creciendo un 6,1% respecto al año anterior. Además, ingresaron al país más de 2 millones de turistas internacionales en ese periodo, un aumento del 47,6% comparado con 2024, generando más de US$3.600 millones en divisas.

La promoción del turismo nacional es una tarea crucial para garantizar la reactivación económica y la sustentabilidad del sector. Incentivar que los propios chilenos descubramos y valoremos nuestros destinos locales puede ayudar a mitigar los efectos de la estacionalidad y fortalecer la economía regional durante todo el año.

En este contexto, el Estado y el sector privado deben colaborar para diseñar políticas y campañas que sigan impulsando el turismo internacional y nacional, generando empleo y crecimiento. El turismo es mucho más que un motor económico: es una herramienta clave para el desarrollo social, la cultura y la integración territorial.

El 27 de septiembre, Día del Turismo, es una oportunidad para que la agenda pública vuelva su mirada hacia esta industria estratégica. Chile tiene todo para ser un destino líder en Latinoamérica, pero para ello requerimos un compromiso claro y sostenido que coloque al turismo como prioridad en el desarrollo del país.



