Social 19-10-2023

Día Internacional Contra el Cáncer de Mama:



Lo que debes saber sobre su tratamiento y los cuidados a seguir



• En el marco de la conmemoración de la lucha contra esta enfermedad, que se realiza cada 19 de octubre, el doctor Cristián Cortés, cirujano oncólogo de Clínica Bupa Santiago, explica qué tratamientos existen, cuáles son las opciones más frecuentes y cómo seguir una recuperación en el largo plazo.



Según el Ministerio de Salud, el cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres chilenas y también es el que produce una mayor cantidad de muertes cada año, siendo la segunda causa de mortalidad en este género. Por eso, realizar una detección temprana y un tratamiento efectivo es clave para lograr un buen pronóstico.



Los tratamientos para el cáncer de mama se pueden resumir en cinco grupos:

• Cirugía

• Radioterapia

• Quimioterapia

• Inmunoterapia

• Hormonoterapia.



“La elección de uno o la combinación de varios dependerá del tipo de cáncer de mama ante el cual estemos presentes, ya que existe un abanico de variedades dentro de esta enfermedad, y cada una requiere un tratamiento personalizado”, explica Cristián Cortés, Coordinador Médico de Cirugía Oncológica de Clínica Bupa Santiago.



En este sentido, el especialista señala que en Chile el tratamiento por excelencia para el cáncer de mama es la cirugía y que los demás son complementarios, dependiendo del tipo y nivel de avance de la enfermedad.



“Es tan importante la cirugía que, si una paciente no puede llegar a operarse, ya sea por tener una enfermedad muy avanzada o se encuentre en mal estado general, todo tratamiento aplicado tendrá únicamente carácter paliativo y no curativo”, añade el doctor Cortés.



Qué esperar de la recuperación



Como todo tratamiento médico, el especialista aclara que los del cáncer de mama no están exentos de secuelas y efectos secundarios. Por eso, sostiene que lo principal es informar a la paciente que existen síntomas y signos transitorios (la mayor parte de ellos) y que algunos de ellos quedarán como secuelas permanentes.



“Dependiendo del tipo de tratamiento, se pueden manifestar algunas molestias más que otras. Por ejemplo, en caso de una cirugía acompañada de radioterapia, los síntomas más molestos son dolor y dificultad para movilizar el hombro del lado tratado. Si además la paciente recibe quimioterapia, puede esperarse como secuela la aparición de problemas de sensibilidad en manos y pies y, algunas veces, dificultad o lentitud para procesar información nueva. En todo caso, siempre tratamos de hacer un balance entre la efectividad y la calidad de vida”, detalla el experto de Clínica Bupa Santiago.