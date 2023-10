Opinión 05-10-2023

Día Internacional de los Animales: la importancia de la ética animal en la industria cosmética



Elisa Grube,

Gerenta de Marketing de The Body Shop Chile.



Cada 4 de octubre se conmemora el Día Internacional de los Animales, una fecha que nos incita a meditar acerca de la importancia de la vida animal y a sopesar cómo nuestras acciones pueden repercutir en su bienestar. En este contexto, se torna esencial abordar el papel desempeñado por la industria cosmética y la creciente necesidad de que las marcas tomen consciencia y adopten políticas libres de crueldad.

A lo largo de décadas, la industria de la belleza ha recibido críticas por llevar a cabo pruebas en animales para evaluar la seguridad y eficacia de sus productos. Con frecuencia, estas pruebas implican la utilización de conejos, ratones y otros seres, sometiéndolos a un sufrimiento innecesario. Sin duda, esta práctica va en contra de los principios éticos y del respeto hacia la vida animal.

Afortunadamente, en los últimos años hemos presenciado un cambio notable en la industria cosmética. Cada vez más marcas se han comprometido a abstenerse de realizar ensayos en animales y han adoptado políticas que respetan sus derechos. Esto implica que sus productos no son sometidos a pruebas en animales ni contienen ingredientes que hayan sido probados de esa manera.

Esta transformación responde directamente a la creciente consciencia de los consumidores acerca de la importancia de la ética hacia los animales. Los clientes demandan cada vez más transparencia y responsabilidad por parte de las empresas y están dispuestos a respaldar a aquellas marcas que reflejen sus valores éticos.

Con frecuencia, las marcas que adoptan políticas cruelty-free buscan liderar en prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Esto ilustra cómo la ética hacia los animales y la responsabilidad ambiental pueden converger en una misma dirección.

Aprovechando esta conmemoración internacional de los animales, animo a los consumidores a considerar el poder de sus elecciones de compra. Al optar por productos cruelty-free, están apoyando no solo su propio bienestar, sino también el de los animales y el del planeta.

La industria de la belleza está avanzando hacia una consciencia y responsabilidad mayores, pero recae en nosotros como consumidores mantener la presión y motivar a más marcas a adoptar políticas libres de crueldad. Nuestras elecciones de compra tienen el poder de transformar la industria y forjar un mundo en el cual la belleza no esté ligada al sufrimiento de otras criaturas vivas.

En este Día Internacional de los Animales, recordemos que la auténtica belleza se fundamenta en el respeto por todas las formas de vida en nuestro planeta. Elegir marcas de cosmética libres de crueldad es un paso significativo hacia un mundo más ético y compasivo, donde la industria de la belleza y la consideración por los animales se unan en una alianza poderosa.