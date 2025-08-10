domingo 10 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Opinión 10-08-2025
    Día Internacional de los Pueblos Indígenas: Guardianes de la biodiversidad
    Juan Ignacio Cordero, subdirector de asuntos públicos e incidencia de Balloon Latam

    Cerca del 80 por ciento de los territorios con biodiversidad más importantes del planeta corresponden a territorios indígenas. Precisamente ese atributo los convierte en guardianes naturales de la biodiversidad.

    Pese a ello, muchas veces dicho rol entra en conflicto con los modelos de desarrollo actuales.
    Autores como Joanna Macy, Charles Eisenstein y Otto Scharmer, plantean la teoría de la crisis de la desconexión, que se traduce en rupturas profundas de la humanidad con la naturaleza, las comunidades y nuestro propio ser.

    Reconocer estas fracturas es el paso inicial para recomponer relaciones sanas y sostenibles, y una de dichas "deudas" radica en nuestros pueblos indígenas.

    Debemos activar acciones que demuestren respeto, identidad y vínculo social, y parte de este ejercicio comienza por validar saberes ancestrales y prácticas comunitarias que contribuyen al sentido de pertenencia.

    Esta fecha es una invitación a comprender la biodiversidad como herencia y responsabilidad; y en este sentido comencemos por valorar el rol custodio de las comunidades originarias, y diseñemos acciones de conservación que en base a sus conocimientos ancestrales.

    La innovación social en territorios indígenas es un motor de cambio, empoderamiento y de corresponsabilidad, que contribuye al emprendimiento desde la identidad de los pueblos originarios, prolongando en el tiempo y el espacio, el legado ancestral en el arte, la gastronomía, la artesanía y tantas otras actividades económicas y productos. Solo así podremos avanzar hacia un desarrollo que honre la vida en todas sus formas.
