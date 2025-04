Opinión 19-04-2025

Día Internacional de Monumentos y Sitios



María Gabriela Huidobro, Decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello



Este 18 de abril se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. La idea tras efemérides como esta no es que se queden sólo en su declaración, sino que nos inviten a descubrir, visitar y valorar nuestro patrimonio histórico. Sobre todo, porque a veces se piensa en los monumentos sólo como imponentes construcciones, instituidas oficialmente en honor a un hecho o persona. Aunque hay más, mucho más.

La condición de una estructura como monumento no radica necesariamente en su majestuosidad, sino en su carga simbólica, vinculada a una persona cuya memoria merece trascender. Considerando esta premisa, el abanico de oportunidades por conocerlos se despliega generosamente.

En particular, hay diversos monumentos relacionados con mujeres de la historia que vale la pena visitar. Por ejemplo, Santiago conserva parte significativa de las obras de Rebeca Matte, escultora pionera en Chile y primera mujer en ser admitida como profesora en la Academia de Bellas Artes de Florencia. Su casa se encuentra frente al edificio del ex Congreso Nacional, por calle Catedral. En tanto, en el Museo de Bellas Artes, usted podrá apreciar obras como Horacio, Eco y Unidos en la gloria y en la muerte. También puede ir al Metro Los Héroes, en Alameda, donde se levanta el monumento a los Héroes de la Concepción, creado por Matte.

El Cementerio General -verdadero “museo al aire libre”- conserva dos obras de esta escultora, El Dolor y Ad Lucem. Además, allí mismo está su tumba, así como las de otras destacadas chilenas, como la primera escritora de la república, Mercedes Marín; la profesora feminista Amanda Labarca; la pianista Isidora Zegers; la primera médica en Latinoamérica, Eloísa Díaz; y heroínas de la guerra del Pacífico, como Irene Morales. Es una buena oportunidad para rendirles un merecido respeto.

Así también puede hacerlo si acude a la Basílica de La Merced, donde está la tumba de Inés Suárez, la conquistadora española, o a la Catedral de Santiago, con los restos de Javiera Carrera y de sus hermanos. El legado de esta heroína de la independencia de Chile se puede apreciar también en su casa hacienda de San Miguel, en la comuna de El Monte.

Pero no todo se concentra en la capital. Las huellas de Gabriela Mistral permanecen imborrables en el Valle del Elqui, en los museos de Vicuña y Montegrande. Asimismo, en la av. Argentina de Valparaíso se levanta un busto en homenaje a Micaela Cáceres, la primera líder sindicalista de Sudamérica. Y en San Carlos se encuentra la Casa Museo Violeta Parra.

La cantidad de monumentos dedicados a ellas es mucho menor a la de los hombres, pero su presencia nos permite recordar el valor del aporte femenino en la historia. Estos lugares están más cerca de lo que pensamos. Por eso, este feriado ofrece una buena oportunidad para visitar a estas grandes mujeres chilenas.



