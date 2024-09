Opinión 05-09-2024

Día Internacional del Taekwondo



Sandra Burgos Henríquez, académica de la carrera de Entrenador Deportivo, UNAB Sede Viña del Mar.





Con motivo de la conmemoración del Día del Taekwondo, fecha elegida por el Comité Olímpico Internacional (COI) en Paris, se decide incluir a esta disciplina como deporte olímpico oficial un 4 de septiembre de 1994.

Respecto de su historia el Taekwondo es un arte marcial de origen coreano, que se basa en sus principios como filosofía de vida, los cuales son: cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indómito. La palabra Taekwondo se desglosa en Tae la cual significa acción de pie, Kwon significa acción de puño y Do significa camino.

Dentro de las artes marciales y deporte de combate el Taekwondo se destaca por la variedad y espectacularidad de sus técnicas de patada, siendo actualmente uno de los deportes de combate más conocido y popular en el mundo. Haciendo su aparición como deporte olímpico de exhibición en los JJ. OO. de los Ángeles 1988 y posteriormente debutando en Sídney 2000 como deporte oficial. Sus características principalmente están relacionadas a la autodefensa, oposición y enfrentamiento de dos individuos, que se basa en la relajación, velocidad, equilibrio, concentración, potencia y respiración.

Los beneficios de su práctica ayudan a agudizar los sentidos, al mejoramiento de las capacidades físicas como fuerza, velocidad, flexibilidad y resistencia. Permitiendo desarrollar habilidades de tipo personal como el autocontrol, la perseverancia y la confianza en sí mismo, desarrollando habilidades de regulación emocional para contrarrestar la irritabilidad, ansiedad, agresividad y estrés. Las personas que practican este deporte adquieren un aprendizaje significativo que les sirve de experiencia a la hora de afrontar adversidades propias de la vida cotidiana, por alinearse a un código de conducta correspondiente a valores, la cortesía, lealtad y respeto.

Los referentes nacionales que han representado a Chile en JJ. OO. son: Felipe Soto en Sídney 2000; Yeny Contreras en Londres 2012; Ignacio Morales en Río 2016; Fernanda Aguirre en Tokio 2020; quien no pudo hacer su debut en la arena de combate, ya que al llegar a la Villa Olímpica de Japón sus resultados de covid marcaron positivo. Actualmente la viñamarina tuvo su revancha en Paris 2024 al clasificar por segunda vez a una cita olímpica, acompañada en esta oportunidad de un segundo representante de nuestro país Joaquín Churchill. Este evento se llevó a cabo en el Grand Palais en Paris, marcando el centenario de la última vez que se realizaron unas olimpiadas en tierras parisinas. Fue un honor presenciar in situ este momento para apoyar al equipo chileno y representantes de esta disciplina.