Crónica 05-05-2023

Día Mundial de la Libertad de Prensa:



Urge adoptar medidas que garanticen el pluralismo informativo

y la protección de periodistas







Sin libertad de prensa, expresión e información, no existe democracia plena. En este reciente 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, desde el Colegio de Periodistas de Chile hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto, a las autoridades y al mundo académico a respetar, resguardar y defender la libertad de prensa como un valor fundamental de protección a la democracia.



Este año Chile bajó un lugar en relación a 2022 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que realiza cada año Reporteros Sin Fronteras (RSF), quedando 83 de 180 países, con lo que se mantiene en una tendencia a la baja desde 2016.



Queremos insistir en que existe un amplio consenso respecto a la situación de las comunicaciones en Chile, por lo que urge avanzar en medidas concretas para superar dicho diagnóstico. En ese sentido nos preocupa la lentitud en la implementación de medidas que pongan fin a las actuales lógicas de un ecosistema de medios dañado, que no garantiza el pluralismo informativo en nuestro país y que sigue permitiendo la concentración de la propiedad de los medios, que excluye diversas voces y limita directamente los derechos de la ciudadanía.



Nos preocupa también la formación de un discurso público tendiente a estigmatizar la labor informativa y que ampara la desprotección de periodistas y la prensa. Este discurso toma fuerza cuando las agresiones a periodistas no han cesado, manteniéndose un velo de impunidad sobre ellas. En esta línea, recordamos que como Orden Profesional hemos exigido marcos normativos que permitan proteger la labor de periodistas, así como políticas públicas que resguarden nuestra labor, por lo que aportaremos al desarrollo de mecanismos que avancen en este camino.



Hoy, y en vista de los últimos acontecimientos, el Colegio de Periodistas de Chile junto al Círculo de Periodistas de Santiago y la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas (AMPE), ingresamos un requerimiento a Contraloría General de la República para que se instruya un sumario a Carabineros de Chile con el fin de determinar las responsabilidades administrativas de la decisión de vetar la labor periodística de la periodista Paulina de Allende-Salazar el pasado 6 de abril.



Los discursos violentos y ataques a la prensa constituyen un atentado abierto a la libertad de expresión, prensa e información. Es deber del Estado garantizar estos derechos para proteger a la ciudadanía en su conjunto y generar las condiciones necesarias para que las personas que realizan labores informativas lo hagan en condiciones de dignidad, protección y seguridad.



Mesa Directiva

Colegio de Periodistas de Chile