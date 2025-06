Policial 10-06-2025

Día Mundial de la Seguridad Vial: incentivan la responsabilidad en las rutas

Hoy 10 de junio se conmemora el Día Mundial de la Seguridad Vial, una fecha que todos los años convoca a la reflexión ciudadana acerca de la importancia de promover conductas de cuidado y prudencia en nuestras calles y carreteras, siendo instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2009.

La iniciativa pretende fomentar la importancia de una conducta adecuada entre conductores y peatones, junto con movilizar a la acción a los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, empresas y ciudadanos para reducir los siniestros en el tránsito y sus fatales consecuencias.

En el Maule, se realizó una fiscalización de carácter preventiva que promovió la responsabilidad de los automovilistas, motociclistas, ciclistas y de los demás usuarios de la vía.

Sobre este tema, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Guillermo Ceroni, explicó que en el mundo fallecen al año un millón 300 mil personas y ocurren 88 millones de accidentes. Y aquí en la región del Maule, si bien es cierto hemos bajado en 2024 a 136 personas fallecidas, lo que de todas maneras es mucho. Ahora, somos todos responsables en materia de poder respetar las leyes del tránsito.

La autoridad agregó que las causas fundamentales de los accidentes son manejo en estado de ebriedad, exceso de velocidad y también los peatones que, muchas veces, no respetan las normas por donde tienen que cruzar. Evidentemente que los jóvenes también son un poco acelerados y nosotros lo que tenemos que lograr es una conciencia de todos los ciudadanos porque estas son campañas importantes, pero para hacer conciencia. No sacamos nada con hacer esto todo el tiempo si la gente no crea conciencia.

Por su parte, el capitán Juan Vidal, de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros del Maule dio a conocer que al día de hoy tenemos 71 personas lamentablemente que han resultado fallecidas vinculadas a la ocurrencia de un accidente en el tránsito.