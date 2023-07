Opinión 01-07-2023

Día Mundial de las Redes Sociales: Datos en peligro



Juan Alejandro Aguirre

Senior Manager Sales Engineering LATAM de Sophos







Este 30 de junio se celebra el Día Mundial de las Redes Sociales. Esta conmemoración ha ido cobrando cada vez más importancia, en un mundo donde las ciberestafas y ciberataques están a la orden del día, intensificándose y diversificándose constantemente, ya no solo atentando contra instituciones y gobiernos, sino que también a personas.



El “Ransomware” continúa siendo la amenaza más importante y la herramienta más usada por el ciber-crimen, que consiste en el secuestro de información, por la cual se pide posteriormente un “rescate” para recuperar los datos robados, que generalmente implican cuantiosas sumas de dinero. De hecho, a nivel mundial dos de cada tres organizaciones han sido atacadas, y en tres de cada cuatro incidentes, los atacantes tuvieron éxito, de acuerdo con el reporte The State of Ransomware 2023 de Sophos.



Si bien afecta principalmente a organizaciones, es importante también crear conciencia a nivel de usuario de los efectos que puede tener este tipo de ataques, ya que las Redes Sociales son una puerta de entrada cada vez más habitual para perpetrar robo de datos, estafas o ciberdelitos de distinto tipo. La mejor defensa es anticiparse y tomar la mayor cantidad de medidas posibles para resguardar nuestra información personal. En caso de caer víctima, la rápida respuesta es fundamental para minimizar los devastadores efectos que puede tener el robo de datos.