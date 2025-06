Opinión 03-06-2025

Día Mundial del Medio Ambiente

Señor Director:



Este 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente pone el foco en uno de los desafíos más apremiantes de nuestra era: la contaminación por plásticos. No se trata solo de las bolsas que flotan en el océano, sino de un problema sistémico que afecta aire, suelo, alimentos y salud.

Cada año aproximadamente 11 millones de toneladas de residuos plásticos llegan a los ecosistemas acuáticos. Mientras tanto, los microplásticos se filtran en la tierra desde productos agrícolas, aguas residuales y vertederos. Las consecuencias son devastadoras. Se estima que el costo social y ecológico de esta crisis oscila entre US$300 mil millones y US$600 mil millones anuales.

Pero no todo es desolador. En medio del plástico que nos asfixia, florecen nuevas soluciones como materiales compostables, biodegradables y reutilizables. La innovación en envases y embalajes sostenibles no solo es viable, es urgente, y la tecnología ya existe; sólo debemos avanzar en voluntad y educación.

Transformar la relación de la sociedad con los residuos exige cambiar hábitos, pero también facilitar alternativas. No basta con decir “no al plástico”, debemos decir “sí” a otras formas de consumir, empaquetar y vivir. Y para eso necesitamos una ciudadanía informada, activa y empoderada. Este Día del Medio Ambiente nos invita a actuar, pero también a imaginar un mundo donde la basura no sea el legado que dejemos. Reemplazar lo desechable por lo compostable no es solo una mejora técnica; es un gesto ético, una promesa de futuro.



Rodrigo Sandoval

CEO I Am Not Plastic