domingo 28 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Opinión 28-09-2025
    Día Mundial del Turismo
    Publicidad 12
    Daniela Guarda, directora de Ingeniería en Turismo y Hotelería UNAB sede Viña del Mar

    En Chile, la conmemoración del Día Mundial del Turismo adquiere un sentido especial gracias a la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible 2035, un plan que proyecta al turismo como un sector estratégico, capaz de transformar territorios, fortalecer comunidades y proteger nuestro patrimonio natural y cultural. La visión es clara: en 10 años más, el país aspira a consolidar un modelo de turismo inclusivo, resiliente y sostenible, que aporte al bienestar de las personas y al crecimiento económico en armonía con el medioambiente.
    Para alcanzar esta meta, la estrategia propone seis pilares fundamentales: fortalecer las gobernanzas sectoriales; avanzar en sostenibilidad e inclusión; diversificar el posicionamiento y las experiencias; impulsar la inteligencia turística y la planificación; fomentar ecosistemas productivos de alto impacto; e incentivar la inversión verde en turismo. Estos pilares descansan en principios transversales que refuerzan la identidad y diversidad de Chile, como la descentralización, la equidad, la igualdad de género, la participación ciudadana y la conservación del patrimonio natural, cultural y gastronómico.
    Más allá de las definiciones técnicas, el turismo representa una oportunidad concreta para el desarrollo del país. Es la actividad económica donde más crece el empleo femenino, donde confluyen identidades locales y donde la innovación se pone al servicio de la sostenibilidad. Cada viaje genera intercambio cultural, bienestar físico y emocional, y una valoración más profunda del entorno natural. A diferencia de otros sectores, el turismo tiene la capacidad única de acercar a las personas y de poner en valor la riqueza de los territorios en toda su diversidad.
    Sin embargo, este potencial solo se materializará si se logra un compromiso real y sostenido entre actores públicos y privados. El desafío es enorme: consolidar un turismo que no se mida únicamente por la llegada de visitantes o por la ocupación hotelera, sino por el impacto positivo que deja en las comunidades locales y en los ecosistemas. Se trata de avanzar hacia un turismo que reparta de manera equitativa sus beneficios y que, en lugar de desgastar a los destinos, los revitalice.
    El camino hacia un turismo sostenible, inclusivo y humano requiere el compromiso de comunidades, sector privado, academia y Estado. Solo así Chile podrá inspirar al mundo con un modelo turístico que no solo atraiga visitantes, sino que deje huellas positivas y duraderas en quienes viajan y en quienes habitan los destinos.




















    Freddy Mora | Imprimir | 44

    Otras noticias

    Propiedad intelectual para el bien común
    Propiedad intelectual para el bien común
    Cultura organizacional: la clave invisible para retener talento y potenciar la ingeniería sostenible
    Cultura organizacional: la clave invisible para retener talento y potenciar…
    ¿Qué son los actos judiciales no contenciosos? Alejandro Sumonte Verdejo, juez titular del Primer Juzgado de Letras de Linares
    ¿Qué son los actos judiciales no contenciosos? Alejandro Sumonte Verdejo,…
    Un paso a la acción
    Un paso a la acción
    Domingo 26 del Tiempo Ordinario - Ciclo "C" El pecado consiste en no saber compartir los bienes que Dios nos da Domingo, 28 de septiembre de 2025
    Domingo 26 del Tiempo Ordinario - Ciclo "C" El pecado consiste…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para