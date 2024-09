Opinión 29-09-2024

Día Mundial del Turismo: El desafío de la Paz y la Seguridad

Miguel García

Profesor carrera de Arquitectura del Paisaje, U.Central



En la celebración del Día Mundial del Turismo 2024, con el lema “Turismo y Paz", Chile reafirma su posición como un referente en turismo sostenible, destacando la diversidad de paisajes naturales y culturales, capaces de atraer viajeros de todo el mundo. Este año, ONU Turismo ha puesto el foco en cómo el turismo puede ser un catalizador de paz y entendimiento global, un tema muy relevante en el contexto de crisis ambiental global, conflictos armados y fuertes procesos migratorios en que vivimos.

Uno de los logros más significativos de Chile en 2024 ha sido su reconocimiento en los World Travel Awards, donde el país fue galardonado por décima vez consecutiva como el Mejor Destino de Aventura, consolidando su reputación como un paraíso para los amantes de las actividades al aire libre. Desde el imponente Desierto de Atacama hasta los glaciares de la Patagonia, el país ofrece una experiencia turística única que combina naturaleza y sostenibilidad. Además, Chile fue premiado como el Mejor Destino Verde, destacando su esfuerzo por preservar sus paisajes a través de prácticas responsables.

El Plan Nacional de Turismo Sostenible 2024-2026 es un pilar clave en el desarrollo del sector turístico chileno. Con más de 50 iniciativas, se busca promover un turismo resiliente y responsable, con énfasis en la mejora de infraestructuras en parques nacionales y la promoción de destinos emergentes menos saturados. Este enfoque no solo garantiza la sostenibilidad económica del turismo, sino que también protege la riqueza natural del país, permitiendo que comunidades locales se beneficien de la industria.

No obstante, a pesar de estos logros, Chile enfrenta un desafío importante en términos de seguridad. En los últimos años, el país ha visto un aumento en los índices de delincuencia, especialmente en ciudades clave como Santiago y Valparaíso. Este fenómeno, impulsado en parte por la incursión del crimen organizado y el tráfico de drogas, ha generado preocupación entre los turistas internacionales y las autoridades locales. La seguridad se ha convertido en una prioridad para los viajeros, y Chile debe tomar medidas proactivas para mitigar los riesgos y garantizar un entorno seguro para quienes visitan el país.

El gobierno chileno ha implementado diversas estrategias para abordar este problema, como el aumento de la presencia policial en áreas turísticas y la adopción de políticas más estrictas de control fronterizo. Sin embargo, estos esfuerzos deben ir acompañados de una mejora en la percepción de seguridad.

A nivel global, el turismo es reconocido no solo por su capacidad para impulsar las economías, sino también por su papel en la promoción de la cultura y el entendimiento entre pueblos. En este sentido, Chile deberá equilibrar su éxito en sostenibilidad con una respuesta efectiva a los desafíos en materia de seguridad.

La mejora de la seguridad será clave para asegurar que el país continúe atrayendo a turistas internacionales, contribuyendo al crecimiento económico y, al mismo tiempo, promoviendo el entendimiento y la paz en el contexto global.

En conclusión, el futuro del turismo en Chile dependerá de su capacidad para mantener el equilibrio entre la promoción de su riqueza natural y cultural y la creación de un entorno seguro y acogedor para todos los que eligen descubrir su territorio.