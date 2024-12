Opinión 20-12-2024

Día Nacional Contra el Femicidio: por ellas, por todas

María José Lizana

Psicología y académica U.Central

El 19 de diciembre se conmemoró en Chile el Día Nacional Contra el Femicidio, una fecha que no sólo busca recordar a las víctimas, sino también generar conciencia sobre una problemática que persiste como una de las expresiones más extremas de violencia de género. En este contexto, es fundamental analizar como este violento actuar hacia todas las mujeres ha cobrado la vida de 34 mujeres y han sido frustrados otros 150 casos este 2024 y claro está, que esto no sólo contempla a la víctima, sino que también al dolor de familiares y amigos.

Ahora bien, desde el marco legislativo, Chile el año 2010 tipifica como delito el femicidio y ha instaurado políticas públicas que buscan prevenir todo tipo de violencia de género en conjunto con el Ministerio de la Mujer, sin embargo, aún falta mucho camino por sedimentar y para esto, debemos seguir educando y creando redes de apoyo para todas aquellas que se encuentren en riesgo.

Pero, no podemos dejar de visualizar que Latinoamérica es considerada una de las zonas más letales para las mujeres, puesto que CEPAL el año 2022, registró 4.500 femicidios en la región, lo que se traduce a que cada día al menos 12 mujeres son asesinadas por razones de género. Si esto no logra evidenciar la magnitud del problema en todos nosotros como sociedad, es porque debemos cambiar el foco individualista a uno colectivo y de protección, que pueda erradicar la normalización de la violencia en todas sus tipologías y psicoeducar desde adultos a niños sobre esta temática.

Es por lo anterior, que el feminicidio no es un problema aislado de solamente las mujeres, sino que expone las desigualdades estructurales y culturales que a nivel mundial sigue perpetuando contra la mujer y es sólo a través de un compromiso colectivo entre los gobiernos, organizaciones y toda la ciudadanía en poder ejercer un cambio significativo para todas nosotras y las que vendrán.

Es ímpetu seguir recordando a todas las víctimas del femicidio, suicidios femicidas y víctimas de otras formas de violencia y jamás dejar de luchar y alzar la voz por aquellas 851 mujeres que registran en la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres desde el que no estamos solas, nos tenemos y tendremos a todas. Este 19 de diciembre que la indignación se traduzca en acción y que el dolor impulse el cambio.

En memoria de todas aquellas que hoy en día recordamos con mayor dolor y respeto: Antonia, Xaviera, Gabriela, Stephanie, Nabila, María Fernanda, Katherine, Damaris, Nayara y por todas aquellas mujeres que les seguiremos dando voz.