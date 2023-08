Agricultura 10-08-2023

Día Nacional de la Miel: Conoce los mitos y verdades de su uso



Según expertos, post pandemia se han visto cambios significativos en la forma de consumir azúcar y en la dieta diaria de los chilenos y chilenas. Un cambio importante es que las personas están buscando más opciones naturales para poder endulzar sus infusiones y alimentos.





El interés por los alimentos naturales y locales, como la miel, ha ganado un lugar destacado en la mesa de los consumidores conscientes de una alimentación balanceada.



La crisis sanitaria llevó a una mayor conciencia sobre la importancia de la salud y la inmunidad, lo que provocó una búsqueda de opciones más saludables y nutritivas en la dieta diaria. En este contexto, los alimentos naturales, como la miel, han vuelto a ser el centro de atención. Este producto es un alimento ampliamente utilizado y apreciado en todo el mundo por su sabor dulce y propiedades naturales. Sin embargo, a lo largo de los años, han surgido numerosos mitos y afirmaciones sobre sus beneficios y efectos en la salud.



En el marco de la celebración del Día Nacional de la miel, la nutricionista de Aramark, líder en servicios de alimentación, Evelyn Figueroa, experta en alimentación saludable, comenta que “la miel es un alimento con diversas propiedades positivas, pero que hay que consumirla equilibradamente, tal como todos los alimentos, ninguno es malo depende de la cantidad que se consuma. Si buscamos reemplazar la azúcar refinada en este caso, la miel es una buena opción en cuanto a nutrientes, pero hay que tener ojo en la porción”.



Entre los mitos y verdades más comunes de la miel figuran:



1. La miel es más saludable que el azúcar.

La miel es, de hecho, una alternativa más natural al azúcar refinado, pero no es necesariamente más saludable. Aunque contiene algunos antioxidantes y compuestos beneficiosos, sigue siendo una fuente de calorías y carbohidratos. Como con cualquier edulcorante, se debe consumir con moderación para evitar problemas de salud asociados con el exceso de azúcares.



2. La miel natural es siempre mejor que la miel procesada.

La miel natural conserva más nutrientes y enzimas que la miel procesada, ya que no ha sido sometida a altas temperaturas. Sin embargo, la miel procesada sigue siendo segura y adecuada para el consumo. La elección entre miel cruda y procesada dependerá de las preferencias personales y la disponibilidad en el mercado.



3. La miel puede curar enfermedades como el resfriado y la gripe.

Aunque la miel tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias que pueden ayudar a aliviar los síntomas del resfriado y la tos, no es una cura para estas enfermedades. La miel puede proporcionar un alivio temporal, pero no reemplaza los medicamentos recetados por un profesional y el cuidado médico adecuado.



4. La miel es segura para los diabéticos.

Si bien la miel tiene un índice glucémico más bajo que el azúcar, sigue siendo una fuente de carbohidratos y puede aumentar los niveles de azúcar en sangre en los diabéticos. Las personas con diabetes deben consultar a su médico o nutricionista antes de incorporar miel en su dieta para asegurarse de que no interfiera con su control glucémico.

La miel es un ingrediente que ha ganado espacio en la industria culinaria. Con esto en mente Aramark, junto a sus chefs expertos desarrollaron un innovador recetario con la miel como protagonista para que la gente pueda agregar este producto natural en su alimentación diaria. En las recetas figuran mezclas como bastones de berenjenas, infusiones, postres y almuerzos.