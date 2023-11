Social 26-11-2023

Día Nacional de las Trabajadoras de Casa Particular: ISL entrega reconocimiento a cien años de organización

Al conmemorar cien años desde que las y los trabajadores de casa particular formaron sus primeras organizaciones y con motivo de celebrarse su día, cada 21 de noviembre, el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) destaca la importancia quienes se desempeñan en estas faenas no sólo por el aporte que brindan en cada hogar sino, también, a la economía del país.

“Las trabajadoras de casa particular son un ejemplo de organización, persistencia y ejercicio de derecho a un Trabajo Decente. Ellas insistieron en sus demandas, cuando la legislación tenía un marcado sentido obrerista, para ser reconocidas como trabajadoras con derechos. Ellas son parte de la historia de cómo se ha forjado la Seguridad Social en Chile; por eso y más, las saludamos”, sostuvo la directora Nacional del ISL, Aída Chacón Barraza.

Por esa razón, el Instituto de Seguridad Laboral (ISL), donde están adheridas cerca de 153 mil de estas trabajadoras, realizará una actividad de conmemoración este domingo 26 de noviembre, en dependencias del instituto (Rosas 1309), junto a más de 200 trabajadoras de casa particular.

La reunión contará con la participación del subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes; junto a dirigentas de la Asociación Nacional de Empleadas de Casa Particular (ANECAP), del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (SINTRACAP) y del Sindicato Unitario de Trabajadoras y Trabajadores de Casa Particular (SINDUCAP).

Este 2023, además, se cumplieron nueve años desde que se promulgó la ley 20.786 que modificó la jornada, descanso y composición de la remuneración de las y los trabajadores de casa particular, estableció la obligatoriedad de la suscripción de contratos ante la Dirección del Trabajo (DT), entregó la responsabilidad a la o el empleador del pago de alimentación y alojamiento si el régimen es puertas adentro, además de prohibir la exigencia de uniforme en lugares públicos.