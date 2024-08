Opinión 10-08-2024

Día Nacional del Enólogo



Marjorie Domínguez

Directora Carrera de Agronomía

Universidad de Las Américas



El 10 de agosto se celebra el Día Nacional del Enólogo, efeméride que recuerda a Ruy Barbosa Popolizo, ingeniero agrónomo, empresario y académico especializado en el tema, fundador en 1954 de la Asociación de Ingenieros Agrónomos Enólogos de Chile (ANIAE), siendo también presidente de esta agrupación.

Los enólogos tienen la responsabilidad de estar en todo el proceso de elaboración de un vino, partiendo por la gestión, elección de características del cultivo, supervisión y control de calidad. En el fondo, es un integrador que asegura la trazabilidad del producto, hasta concretar la obtención del brebaje y su comercialización. Por lo mismo, muchos los llaman “los alquimistas del vino”.

Para ser enólogo en Chile, debido a que no es una carrera como tal, primero se debe obtener el título universitario de ingeniero agrónomo y posteriormente se debe realizar un examen de validación que otorga la Asociación de Ingenieros Agrónomos Enólogos (ANIAE).

Cada enólogo puede desarrollar su propia forma de hacer vino, experimentando e innovando, aunque todos tienen como premisa común que el vino nace en el viñedo, es decir, que no hay que perder el sentido de origen de este brebaje, dónde y cómo viene, y atreverse con los maridajes.

La enología es un área que debe destacar, principalmente porque nuestro país es el cuarto productor de vinos del mundo y exporta más del 75%, siendo una industria muy preocupada por la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente.

Asimismo, recordemos que estamos celebrando los 30 años del redescubrimiento del carmenere en Chile, una cepa que se creía extinta desde el siglo XIX, sin sospechar que hoy es parte de nuestro territorio. Entonces, en este día no olvidemos felicitar y brindar por todos los enólogos y enólogas y la maravillosa labor que realizan en la elaboración y creación de vinos.