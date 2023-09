Agricultura 05-09-2023

Día Nacional del Vino: Viñas sufren inéditas bajas en ventas por las altas tasas de interés y presiones inflacionarias

Comenzó septiembre y prontamente el día Nacional del Vino, el que este año se traduce en una dura fecha para el mercado vinícola del país, es que diversas viñas anunciaron la caída de sus ventas y, el gremio Vinos de Chile, anunció inéditas bajas en las exportaciones durante el primer semestre. Este año, el 4 de septiembre trajo preocupación para los trabajadores del mercado, de hecho, el CEO de la viña Concha y Toro, Eduardo Guilisasti, expresó que "no recuerdo un período tan desafiante como el que afrontamos actualmente”, con cifras que evidencian una fuerte caída en las ventas, las que cayeron un 8,8%. Mientras que las exportaciones nacionales cayeron 24%, según cifras entregadas por Vinos de Chile.

Por su parte, el gerente comercial de la viña Morande, Javier Calvo, comentó que ellos sufrieron "una caída muy significativa que como industria no nos había tocado experimentar”. Factores de la crisis vinícola El año 2023 ha presentado numerosos desafíos para la industria del vino tanto en el ámbito nacional como internacional. Este periodo está marcado por diversos factores, pero todos concuerdan con uno: La pandemia. "El periodo se ha visto marcado por una serie de factores: tasas de interés elevadas, ajustes en los inventarios de nuestros principales importadores, presiones inflacionarias que han mermado el consumo y aumentos de costos debido a problemas logísticos derivados de la pandemia", explicó Adolfo Hurtado, Gerente General y Enólogo de la viña MontGras. Javier Calvo comentó además que "es producto de una combinación de factores, pero donde lo central pasa por altos niveles de inventario a nivel global que fueron consecuencia de la disrupción logística asociada a la pandemia, junto con una contracción del consumo, inflación y mayores costos de financiamiento. Y adicionalmente la fuerte caída que experimenta el mercado Chino, gran motor de la industria en años anteriores". Mientras que Guilisasti expresó que "la situación global está marcada por las tasas de interés, las presiones inflacionarias e interrupciones logísticas debido a la pandemia. A ello se suman desaceleraciones económicas, un aumento en los costos de mercancías y fletes, y una disminución en los niveles de consumo". Para la viña VIK, la situación fue diferente, esto se explica por sus altos precios. "Afortunadamente, este año ha ido bien, mostrando crecimientos sobre el 50%. Esto se debe a que hemos mantenido nuestro foco y estrategia, que es posicionarnos en los tramos altos de precio, manteniendo un precio promedio sobre los US$200", explicó Andrea García Calvo, gerente de marketing VIK.



La categoría se ha premiumizado, por lo que es clave para nosotros seguir fortaleciendo nuestra marca en los mercados claves", agregó. Sin embargo "los segmentos que se han visto más afectados son los de menor precio, como los vinos masivos. Por lo que las viñas que tienen un portafolio basado en vender vinos bajo los US$30, son las que se han visto más afectadas". ¿Cómo enfrentar la crisis? En medio de este complicado contexto, la viña MontGras ha aprovechado el 2023 "como una oportunidad para llevar a cabo mejoras sustanciales en la eficiencia de nuestros procesos productivos y en las áreas de administración y ventas", sostuvo Hurtado. Según La Tercera, el plan de eficiencia operacional de la viña Concha y Toro "consiste en la búsqueda de espacios para mejorar la gestión global del holding con cuatro ejes. La aplicación de nuevas tecnologías para eficientar sus procesos; una gestión global de abastecimiento; mejoras logísticas en la cadena de producción y logística, y eficiencias administrativas". Mientras que, la viña Morande, está implementando "múltiples planes de acción en los mercados claves. El foco está en rotación y en seguir expandiendo nuestra red de distribución", reconoció Calvo. Por su parte, la viña VIK, sigue fortaleciendo su e-commerce.

"En Chile estamos con buenas tasas de crecimiento, por sobre el 20%". Hacia el 2024… Mirando hacia el futuro, "el 2024 nos inspira un optimismo cauteloso. Esperamos una regularización en nuestra distribución actual, así como el fruto de los esfuerzos dedicados a expandir nuestra red de distribución durante este período desafiante", expresó Hurtado. Mientras que las proyecciones de la viña Morande, no son tan esperanzadoras. "Aun cuando la venta presenta una tendencia al alza y vemos mayor tracción en varios mercados, es poco probable que logremos recuperar la caída versus 2022 en los meses que quedan por delante. Estamos redoblando esfuerzos para cerrar el año de buena manera y por sobre todo, con niveles de inventario saludables en la cadena de distribución", confirmó Calvo. Por el lado contrario, la viña VIK, espera cerrar el año con un 15% de crecimiento y el 2024 "esperamos continuar con esta tendencia al alza".