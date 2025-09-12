viernes 12 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Opinión 12-09-2025
    Diálogo que priorice la paz
    Publicidad 12

    Señor Director

    Mantengo vivos recuerdos de la precaria situación económica y violencia social y política del gobierno de Allende, que derivó en el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973. A lo largo de estos últimos 52 años, hemos sido testigos de divisiones que han perpetuado el odio y el rencor entre distintos sectores de nuestra sociedad. Es fundamental que, como chilenos, tomemos conciencia de nuestro pasado para poder avanzar hacia un futuro en el que prevalezca la reconciliación.

    Hago un llamado a los políticos que iniciarán su gestión en marzo del año 2026, a fomentar el dialogo que priorice la paz. Recordemos cómo la Ley de Amnistía de 1894 logró pacificar a un país dividido y busquemos inspiración en aquellos momentos de nuestra historia republicana donde la unidad fue posible.

    Solo a través de un compromiso real podremos superar las divisiones que nos han mantenido estancados. Es hora de dejar atrás la venganza y trabajar juntos por un futuro que beneficie a las actuales y futuras generaciones.

    Eduardo Villalón Rojas

    Freddy Mora | Imprimir | 71

    Otras noticias

    Generación Z: Más allá de las creencias
    Generación Z: Más allá de las creencias
    Voto obligatorio y la falsa amenaza de libertad
    Voto obligatorio y la falsa amenaza de libertad
    CINE PARA ADULTOS
    CINE PARA ADULTOS
    HISTORIAS DE VIDA DE FAMOSOS, AÚN NO TAN FAMOSOS”
    HISTORIAS DE VIDA DE FAMOSOS, AÚN NO TAN FAMOSOS”
    ¿Fiscalización o vigilancia masiva?
    ¿Fiscalización o vigilancia masiva?
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para