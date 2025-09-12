Opinión 12-09-2025

Diálogo que priorice la paz



Señor Director



Mantengo vivos recuerdos de la precaria situación económica y violencia social y política del gobierno de Allende, que derivó en el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973. A lo largo de estos últimos 52 años, hemos sido testigos de divisiones que han perpetuado el odio y el rencor entre distintos sectores de nuestra sociedad. Es fundamental que, como chilenos, tomemos conciencia de nuestro pasado para poder avanzar hacia un futuro en el que prevalezca la reconciliación.



Hago un llamado a los políticos que iniciarán su gestión en marzo del año 2026, a fomentar el dialogo que priorice la paz. Recordemos cómo la Ley de Amnistía de 1894 logró pacificar a un país dividido y busquemos inspiración en aquellos momentos de nuestra historia republicana donde la unidad fue posible.



Solo a través de un compromiso real podremos superar las divisiones que nos han mantenido estancados. Es hora de dejar atrás la venganza y trabajar juntos por un futuro que beneficie a las actuales y futuras generaciones.



Eduardo Villalón Rojas



