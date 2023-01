Nacional 07-01-2023

Diana Bolocco es confirmada como nuevo rostro de CHV: "Es como llegar a mi casa"



Diana Bolocco fue confirmada este viernes como nuevo rostro de CHV. La periodista fue presentada por Montserrat Álvarez y Julio César Rodríguez en el matinal "Contigo en la mañana". "Estoy tan feliz (...) Es como llegar a mi casa, porque hay mucha gente detrás con la que he trabajado durante años que considero parte de mi familia y el recibimiento fue maravilloso (...) Algo muy, muy especial me ha pasado con esta llegada a Chilevisión", señaló. "Ha sido todo fluido, fácil con el equipo", agregó, y adelantó que se integrará al área de entretención del canal.



Bolocco dejó Mega a comienzos de diciembre y luego de meses de especulaciones sobre su eventual salida. La periodista estuvo cuatro años en la estación de Vicuña Mackenna, durante los cuales condujo el matinal "Mucho Gusto", el reality "Resistiré", el programa de talentos "El Retador" y el de concursos "Quién Quiere Ser Millonario". El viernes de la semana pasada, Bolocco usó su cuenta de Instagram para agradecer a Mega. "Fueron 4 años intensos, llenos de aprendizajes y, lo más importante, de la posibilidad de conocer y trabajar con maravillosas personas. Me los llevo a todos en mi corazón. Gracias por tanto!", escribió. Asimismo, adelantó que "seguiremos viéndonos por acá… y también por la TV". Antes, entre 2006 y 2018, Bolocco formó parte de Canal 13, donde participó en programas como "Alfombra Roja", "Vértigo" y "MasterChef Chile".