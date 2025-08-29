viernes 29 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Editorial 29-08-2025
    Diario El Heraldo
    Publicidad 12
    Celebrar las páginas que atesoran años de historias de una comunidad, como es nuestra Villa de Linares, es un verdadero acontecimiento provincial.
    Primero fue el periódico de papel, sin duda, el mejor vínculo de resguardo del quehacer ciudadano y de quienes impulsan ese quehacer. Pero, el Diario se ha ido adaptando también a la evolución comunicacional, y cumple todos los requisitos que los tiempos exigen.
    Contamos con un periódico que nació del trabajo generoso y que, hasta ahora, con medios interactivos y digitales mantiene su esencia.
    El Heraldo, Diario de provincia, está en la historia de Linares y del Maule Sur. Sus páginas registran en 88 años el intenso trabajo que, por medio de sus colaboradores, su mayor mérito, cumple los objetivos de aquel lejano 1937.
    Ahora, El Heraldo está presente en las distintas plataformas digitales, pero sigue sin perder su identidad.
    Por ello, hoy, 29 de agosto de 2025, compartimos con nuestros lectores la alegría de celebrar 88 años de vida periodística.


    Freddy Mora

    Diario El Heraldo
