sábado 30 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Crónica 30-08-2025
    Diario El Heraldo de Linares resaltó su 88° aniversario
    Publicidad 12
    Autoridades, columnistas, colaboradores y personal, participaron de un desayuno para celebrar un nuevo año de labor periodística
    Ayer, con un desayuno en Turismo Restobar, Diario El Heraldo de Linares resaltó la celebración de su 88° aniversario, actividad que contó con la presencia del alcalde Mario Meza, columnistas, colaboradores y personal.
    En la ocasión, el representante legal, Yamil Najle, puso de relieve el valor patrimonial de este medio de comunicación, “en cuyas páginas están registrados los hechos noticiosos más importantes acontecidos en Linares desde 1937 a la fecha”.
    “Nuestro Diario es parte de Linares, y así lo entienden nuestros lectores que durante mucho tiempo nos han seguido, primero en la edición de papel, y ahora en todas las plataformas digitales, y siempre con una línea pluralista que ha sido nuestro principal sello en el trabajo periodístico”, afirmó.
    Por su parte, el alcalde de Linares, Mario Meza, señaló que “el sólido compromiso con la información que ha tenido en estos 88 años Diario El Heraldo, lo ha convertido en un medio de comunicación que a través del tiempo ha sido clave en el desarrollo cultural y social de la comuna y la provincia, manteniendo su identidad y su aporte a una sociedad informada y democrática”.
    La celebración de este nuevo aniversario fue complementada con la actuación del talentoso saxofonista linarense, Herbert Villanueva.
    Freddy Mora | Imprimir | 28

    Otras noticias

    UTalca envía a futuros profesores a experiencia formativa en Finlandia y Noruega
    UTalca envía a futuros profesores a experiencia formativa en Finlandia…
    Jorge Abarza asume Subrogancia en la SEREMI de Economía del Maule
    Jorge Abarza asume Subrogancia en la SEREMI de Economía del Maule
    CAMBIO DE FOLIO
    CAMBIO DE FOLIO
    SERVIU Maule aseguró continuidad en obras y financiamiento para megaproyecto vial de Linares
    SERVIU Maule aseguró continuidad en obras y financiamiento para megaproyecto…
    Subdere financiará equipamiento público en Longaví
    Subdere financiará equipamiento público en Longaví
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para