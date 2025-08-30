Crónica 30-08-2025

Diario El Heraldo de Linares resaltó su 88° aniversario

Autoridades, columnistas, colaboradores y personal, participaron de un desayuno para celebrar un nuevo año de labor periodística

Ayer, con un desayuno en Turismo Restobar, Diario El Heraldo de Linares resaltó la celebración de su 88° aniversario, actividad que contó con la presencia del alcalde Mario Meza, columnistas, colaboradores y personal.

En la ocasión, el representante legal, Yamil Najle, puso de relieve el valor patrimonial de este medio de comunicación, “en cuyas páginas están registrados los hechos noticiosos más importantes acontecidos en Linares desde 1937 a la fecha”.

“Nuestro Diario es parte de Linares, y así lo entienden nuestros lectores que durante mucho tiempo nos han seguido, primero en la edición de papel, y ahora en todas las plataformas digitales, y siempre con una línea pluralista que ha sido nuestro principal sello en el trabajo periodístico”, afirmó.

Por su parte, el alcalde de Linares, Mario Meza, señaló que “el sólido compromiso con la información que ha tenido en estos 88 años Diario El Heraldo, lo ha convertido en un medio de comunicación que a través del tiempo ha sido clave en el desarrollo cultural y social de la comuna y la provincia, manteniendo su identidad y su aporte a una sociedad informada y democrática”.

La celebración de este nuevo aniversario fue complementada con la actuación del talentoso saxofonista linarense, Herbert Villanueva.

