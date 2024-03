Opinión 08-03-2024

Dictadura o democracia… el futuro de nuestro futuro

Héctor Hernández, abogado



Si miráramos la historia de la humanidad como un continuo de eventos sociales, políticos y culturales, y fuéramos honestos, no cabría ninguna duda de que el hombre ha vivido bajo formas políticas, y sociales opresivas, dictaduras dirán algunos, yo prefiero decir, simplemente no consensuados.

Así, desde el principio, el ser humano solo siguió al más fuerte, el que demostraba más capacidad para proveer lo necesario para llenar ese hueco impertinente llamado estómago, otros dirán al más inteligente, el que primero se asentó y entendió las virtudes del trabajo de la tierra, pero lo cierto es que nunca votamos acerca de aquello, y solo lo seguimos. Y si hacemos un ejercicio simple de observar las grandes culturas antiguas, salvo el paréntesis Griego, y una que otra civilización antigua excepcional (que las hay, y hasta en donde las mujeres tenían derecho como hoy), lo cierto es que desde los babilonios, pasando por los Egipcios, Romanos, Turcos, Españoles e Ingleses, y las monarquías de la edad media, nunca hemos vivido bajo sistemas políticos consensuado totalmente, digamos, eufemísticamente democráticos, o si lo hemos hecho, ha sido durante muy breves momentos, que al final, resultan casi anecdóticos…Ninguna novedad digo al respecto, pero, hoy, con personas inmensamente instruidos, pero poderosamente ignorantes de los andamiajes de la historia, no está de más recordarlo y por lo atractivo que les están resultando algunas formas de gobernar. Nuestro continente amerindio, conformado por gentes también dominados, conoció el poder omnipotente de Mayas, Aztecas, Incas, Guaraníes, y Mapuches por nombrar a los más conocidos, y si bien, uno que otro historiador podrá hablarnos del régimen socialista impuesto por los Incas, lo cierto es que nosotros tampoco hemos conocido sistemas políticos distintos a las autocracias…

Dicho esto, debemos recordar que la democracia actual (entiéndase bien, no la idea de democracia, que es de viejo cuño), es una invención moderna, fruto de la consolidación de los estados-naciones europeas, empujados por los efectos de la revolución industrial, por lo que, solo aquellas naciones que se vieron influenciadas por sus consecuencias saben hoy, lo que es la democracia moderna. Así las cosas, sin un Napoleón Bonaparte, y sin la revolución industrial, seguramente, Europa, y América no habrían sabido de la igualdad ante la ley, o la división de poderes, ni aún la existencia de tribunales que hicieran respetar las normas. La explicación es más profunda, que duda cabe, pero sirve de punto de partida para distinguir aquellas naciones, que hoy, roncan en la esfera política internacional, bajo parámetros dictatoriales evidentes, y que, definitivamente no pasaron por el cedazo que la idea de la democracia implicó en el desarrollo de las naciones o republicas modernas. Así, por ejemplo, muchos dirán derechamente que Rusia, China, o Irán, no son democracias, es más, dirán que son dictaduras, en donde no se respetan los principios básicos, de una convivencia civilizada, esos que los organismos internacionales conocen como los DD. HH, y sin embargo, y he ahí lo que nos lleva a esta reflexión, esas formas de gobierno, son cada vez más comunes, por no decir populares.

Recientemente publicado, el ranking sobre democracias del mundo, que elabora todos los años la revista The Economist, nos da una pista al respecto; de 195 países que componen el sistema mundial de naciones, sólo 24 pueden considerarse como plenas democracias, 50 como democracias con problemas o defectuosas, entre ellas Chile, y el resto del planeta, es decir, 120 naciones, viven bajo democracias fallidas, o lisa y llanamente, bajo dictaduras, siendo, además, las más pobladas del mundo.

Lo que da lugar a cuestionamientos, no es la existencias o constatación de este hecho, sino que hoy, conscientemente, muchos habitantes de este planeta, opten, o prefieran dichas formas de gobierno, no democráticas., he ahí el meollo de esta disquisición. ¿Extraña esto?, no mucho, ya hemos hecho un reconto de nuestra historia, pero, además, ya lo han dicho algunos notables pensadores. Así por ejemplo., Arthur Schopenhauer, no veía en la democracia, un sistema altruista de gobierno, sino, solo uno en el que la evitación del sufrimiento, y solo por descarte, permitía que el Estado, ejerciera funciones, para evitar el sufrimiento que la infracción de lo prohibido generaba, o Ana Arendt, quien hablaba de Totalitarismo, como novedosa forma de gobierno, o como señalaba el filósofo francés Raymond Aron, quien decía, que cuándo se desea resolver prontamente los problemas de una sociedad, la democracia no es el camino más adecuado, siendo mejor atajo para ello, las sociedades autoritarias.

Entiéndaseme bien, la novedad de hoy, está en que, si bien, el nazismo, el comunismo y el fascismo, son todas formas de gobierno autoritarias, totalitarias, y antidemocráticas, su diferencia con lo que hoy ocurre, está en que aquellas, en su momento fueron impuestas, bajo la amenaza del fusil, y bajo la inquina de la sangre derramada, cosa distinta a lo que hoy está pasando.

En el mundo moderno, con un humos social doliente, con crisis climática, con fenómenos migratorios, con crimen y narcotráfico organizado, con anomia normativa, en una era de caos geopolítico, al parecer, los hombres y mujeres modernos, están empezando a renunciar a los derechos ganados, consolidados por la democracia, y aplicados como sistema de gobierno, con tal de mantener, su seguridad, su estabilidad económica, y su integridad cultural, racial y territorial. De ahí que, cada vez más, aquellos que prometen reestablecerlos, ganen adeptos (Bukele, Víctor Orban, Milei, Meloni, Trump, Le Pen, Xi Jinping), volviendo cada vez más compleja la legitimación de un sistema político, donde la igualdad del voto, nos permite reconocer la valía del ser humano, independiente de sus recursos económicos, y su origen, como derecho arduamente ganado, a través, de la historia.



La democracia es una idea utópica, qué duda cabe, efímera quizás, definitivamente frágil, eso debo reconocerlo, pero infinitamente más justa, que cualquiera otra idea que nos hallamos comprado en este rudo mundo moderno nuestro. Una parte importante de ustedes parece que lo han olvidado, y otros parece que no lo sabe, pero, vivir en un mundo distinto, no es una posibilidad, es una amenaza a nuestra esencia.



De nosotros depende, profundizarla, mejorarla, adaptarla, o simplemente desecharla, con las consecuencias qué para nuestra esencia misma, aquello tendría.