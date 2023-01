Deportes 19-01-2023

Diego “Gol” Vallejos nuevamente se vestirá de albirrojo y espera inflar redes

- Jugador se incorporó a la pretemporada que se realiza en el polideportivo de la calle Rengo

La vez pasada lo habíamos dado a conocer y el propio jugador desmintió en sus redes sociales. Pero, era cosa de tiempo del goleador de la comuna de Colbún. Si bien es cierto el primer diálogo no tuvo frutos, ahora se dieron algunas condiciones que acercaron al jugador, el cual ya está a disposición del técnico.

Fue el propio Diego Vallejos, quien dio a conocer que llegó a un completo acuerdo con la institución: “ya estamos trabajando con los muchachos y el cuerpo técnico, lo cual me tiene muy contento de estar acá y aportar en lo que se pueda. Creo que al principio fue un mal entendido, se trabó un poco, pero lo importante es que ya estoy aquí y trataré de aportar en lo que más se pueda. El cuerpo técnico trabaja muy bien, porque hay que luchar por un objetivo. En lo personal llego sin lesión y con ganas de realizar una buena pretemporada porque será un año exigente, tratar de hacer un buen año para seguir en el fútbol que es lo que tanto amo”.

Otro de los jugadores que también arribó en la jornada de ayer fue Mario Pardo, defensa central, polifuncional, con experiencia en San Antonio, Coquimbo La Serena e Iquique. “Tengo 34 años, me inicié en La Serena y he estado en varios clubes. Lo importante es aportar y subir a la Primera B. Esta es una división bastante compleja, que tiene muchos jóvenes y difícil porque sube solo uno. La idea es no cometer tantos errores y salir a buscar los partidos. Creo que hay que tener los jugadores de experiencia para tratar de llegar a la meta”.

Por su parte el Ayudante Técnico Frank Carilao, entregó detalles de la pretemporada: “hemos estado sacando conclusiones con respecto al trabajo y a los jugadores, incluyendo las cargas que tiene el PF, y eso nos ha llevado a trabajar de muy buena manera, tratando de buscar el sello que desea Luis Pérez Franco, y darle una dinámica a esta división donde realmente se necesita. Tenemos un grupo grande de jugadores y tenemos que reducirlo, esta semana de trabajo será clave. La idea es tener dos jugadores en el mismo puesto, por eso estamos trabajando, tirando líneas con los jugadores que vienen llegando y seguimos apoyando en la conformación del plantel. El único partido confirmado hasta el momento es frente a Rangers de Talca, el próximo viernes 3 de febrero en el recinto piducano, en la llamada noche roja y negra”.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo