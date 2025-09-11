Crónica 11-09-2025

Diego Poblete Mella asumió como nuevo director del Instituto Nacional de la Juventud en el Maule

- En el marco del encuentro regional del programa Compromiso Joven, fue presentada la nueva autoridad, que buscará potenciar la participación social y bienestar emocional de las juventudes.

El Instituto Nacional de la Juventud en el Maule, presentó a su nuevo director regional, Diego Poblete Mella, quien estuvo acompañado por la seremi de Desarrollo Social y Familia, Andrea Soto Valdés.

Diego Poblete Mella, es licenciado en ciencias políticas y gobierno, de la Universidad Alberto Hurtado, y actor. Además, cuenta con el grado de © magister en Gestión de la sustentabilidad, en la Universidad del Desarrollo. También cuenta con una vasta experiencia laboral, entre las que destaca su trabajo en la fundación Todo Mejora y en la Fundación Juventud Emprendedora. Además, cuenta con un nutrido currículum en el sector privado, donde estuvo seis años en la empresa ARAMARK. Finalmente, cabe destacar que durante su vida ha estado comprometido con la autogestión y la inclusión, creando y participando en diversos espacios culturales e informativos.

El director regional de INJUV, Diego Poblete, dijo estar entusiasmado por este nuevo desafío con las juventudes del Maule. “Estamos muy entusiasmados en con este desafío, el cual asumimos con mucho compromiso y alegría. Sabemos que hoy en día hay muchos desafíos en la región relacionadas con la participación social de las juventudes y queremos abordarlos desde la institucionalidad, realizando alianzas con actores claves del Gobierno, como lo son SERCOTEC, INDAP, FOSIS y CORFO, por nombrar algunos. Además, estamos comprometidos con el bienestar emocional de las juventudes y su salud mental, por lo que seguiremos potenciando esa área para llegar a cada una de las juventudes que nos necesite”, indicó.



