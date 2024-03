Opinión 02-03-2024

DIEZ AÑOS SIN TI, HIJO AMADO.

¡¡ Cómo pasa la vida, mi amado Matías…!! Hoy se cumplen diez años de aquel fatídico amanecer del tres de marzo de dos mil catorce, cuando partiste para siempre de este mundo terrenal dejándome sumida en la más profunda de las tristezas y en el más absoluto abandono. Cada día te llevo en mi corazón y el pensamiento, porque fuiste mi compañero fiel e inagotable desde que asomaste en mi vida.

Emprendiste el vuelo a los brazos del Padre desde tu amado Linares, donde disfrutabas tus vacaciones después de un año intenso en la Escuela de Teatro. cuando comenzabas a hacer realidad tu sueño invariable de ser Actor, como alcancé a verte en más de una ocasión.

Para qué decir… he soportado tu ausencia durante tan largo tiempo tratando de equilibrar mi vida con la pena que no me abandona día y noche, en sueños que se conjugan con los bellos momentos que disfrutamos durante tus jóvenes veinticuatro años, plenos de ilusiones, al partir trágicamente aquel amanecer.

De repente mas de alguien me dice, con buena intención, “tienes que cerrar el círculo de esta tragedia que te aflige por tanto tiempo”. Creo que lo hacen para darme consuelo, pero sin entender que es imposible porque te extraño en todo instante desde el momento en que me comunicaron a la distancia el inicio de mi tragedia.

Haciendo un alto en este tortuoso camino, mi propósito de hoy es compartir este mensaje con mucha gente que te conoció desde niño en tu Linares querido y muchos otros en Santiago que nos acogió en busca de un nuevo destino, proyectando tus sueños y los míos.

Como dijeron tus compañeros de Teatro al momento de la despedida, fuiste “un Quijote del Siglo Veintiuno, mirando desde tu estatura con tus ojos bellos y transparentes, pleno de ilusiones”. Quién más que yo, Tu Mamita, conocí como enfrentabas la vida con una solidaridad real y efectiva con los más necesitados, en distintos lugares y situaciones donde estuviste junto a ellos.

Compartimos la nueva residencia en Santiago con la esperanza de días mejores, conjugando tus estudios y el trabajo de ambos. Nos incorporamos en actividades que expresaban nuestros pensamientos con la esperanza de días mejores. Fuiste acogido y afianzaste lazos comunes con tus compañeros en la Escuela de Teatro donde comenzabas a cumplir tus sueños, destrozados un día como hoy repito, hace diez años, como también fue destruida mi propia existencia.

Desde aquel instante mi vida se transformó en un calvario que he soportado sólo desde la luz de la Fe que reafirmo cada día, convencida que volaste muy alto a los brazos de Dios a quien le pido paz y consuelo que atenúen el dolor que me invade.

En este largo caminar he tenido tiempo suficiente para recordar una y mil veces lo que compartimos desde que estabas en mi vientre, siempre juntos en las penas y alegrías, con una cercanía que nos involucraba en todo momento. Estoy consciente de mis errores, pero también estoy convencida que Dios ha escuchado mis ruegos y regalado el perdón con su infinita bondad.

Hoy te escribo este meditado mensaje que me brota del alma, mi amado Matías, con el único afán de compartirlo con quienes te conocieron en tu corta vida y al hacerlo, busco también consuelo y expreso mi profunda Fe en el “reencuentro definitivo”.

Con Amor infinito te abraza Tu Mamita

ANDREA