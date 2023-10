Política 19-10-2023

Diputada Bulnes comparte opinión del Ministro Cordero y el plazo de 5 días de Contraloría a Miguel Crispi

La diputada PS por el Maule Norte, Mercedes Bulnes, compartió la opinión del Ministro de Justicia, Luis Cordero, y el plazo de 5 días de Contraloría a Miguel Crispi para ir a la comisión de la Cámara del caso Convenios.

“Como lo he dicho en la comisión y cada vez que he tenido oportunidad de que se me haya preguntado, estimo que la citación a Miguel Crispi no podía efectuarse como citación porque se le citó como ex Subdere, o sea, como un ex funcionario público, y no como jefe de asesores de la Presidencia”.

Agregó que “ahora, respecto de que la Contraloría le haya pedido que informe respecto de la petición de la comisión caso Convenios, a la que me opuse por lo demás, de informar por qué no había concurrido a la citación y le haya dado cinco días para responder, constituye un trámite normal en cualquier tipo de requerimiento de esta clase. Por lo tanto, eso no me sorprende. Por otro lado, es muy interesante lo que ha explicado el ministro de Justicia desde el punto de vista jurídico, porque como funcionario de la presidencia de la República está sujeto a deberes de reserva que no le permiten contestar preguntas sobre ese quehacer como asesor del presidente. Por lo tanto, tampoco se le podría citar por cuánto, como se ha dicho, hasta el agotamiento, y lo sostiene y está así en la norma constitucional, el presidente de la República se relaciona con el Parlamento a través de sus ministros y no de sus asesores. Por lo tanto, la citación a Miguel Crispi adolece de todos esos defectos jurídicos.