Política 24-06-2023

DIPUTADA BULNES TRAS POLÉMICAS CON SEREMIS DE VIVIENDA DE ANTOFAGASTA Y MAULE: “HAY QUE INVESTIGAR SI HAY RESPONSABLES”.



La Diputada por el Maule Norte, Mercedes Bulnes, se refirió a la polémica surgida por asignación de recursos del MINVU, a ONGs que habría tenido relación a los Seremis de esa cartera en Antofagasta y Maule.

“Estos últimos días hemos tenido una gran ofensiva mediática a raíz de lo que pasó en la Seremia de Vivienda en Antofagasta. Al respecto, no podemos hacer defensas corporativas. Hay que investigar lo que sucedió, hay que investigar si hay responsables. El Seremi renunció, renunció también el militante de Revolución Democrática que trabajaba en el Ministerio de Defensa, el señor Andrade, que era pareja de la diputada Catalina Pérez. No me cabe duda que Catalina es una mujer honesta, pero también no me cabe duda que debemos mostrar, en este caso demostrar, nuestra integridad”.

Agregó que “así como se ha acusado en el pasado a funcionarios públicos que no cumplían los estándares de probidad necesarios, hoy más que nunca, exactamente porque no toleramos la falta de probidad, no toleramos la falta de transparencia en las actuaciones de nuestras autoridades. Debemos exigir la mayor transparencia, la mejor investigación posible y que se cumpla con las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan.”