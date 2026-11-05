Política 05-11-2026

Diputada Castillo (DC) exige al Gobierno apoyo urgente para los agricultores



Durante su intervención en la Cámara de Diputadas y Diputados, la diputada Priscilla Castillo lanzó una fuerte crítica al Gobierno por la falta de respuestas frente a la difícil situación que enfrenta el mundo agrícola.

Al ministro de Agricultura, con todo respeto, le hace falta agarrar la pala para saber lo que significa regar y cultivar la tierra, expresó la parlamentaria.

Castillo advirtió que el alza de los combustibles, el aumento de los insumos y las dificultades que enfrenta la producción agrícola están golpeando duramente a miles de familias que viven del campo.

En ese contexto, propuso crear un bono de apoyo para los pequeños agricultores, similar a las ayudas impulsadas para otros sectores económicos, y exigió establecer una mesa de trabajo que permita avanzar en soluciones concretas.

La agricultura produce nuestros alimentos, genera empleo y sostiene a miles de familias. ¡El campo chileno no puede seguir esperando!, enfatizó la diputada, reiterando su llamado al Gobierno a demostrar voluntad política y entregar respuestas reales al mundo rural.

